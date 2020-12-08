錢國偉設靈　遺孀陳宛蔚眼濕濕：會秉承佢精神

金牌監製錢國偉10月底因胰臟癌逝世，其喪禮今日於沙田寶福紀念館以佛教儀式舉行，明天上午舉行大殮儀式後再到大圍富山火葬場舉行火化儀式。因疫情關係，親友致祭時間將安排每10分鐘分批分段進行，而佛事法會及明日辭靈禮將閉門進行。錢國偉於圈中人緣甚佳，門外一早已放滿花牌，致送者包括郭富城、張學友、張智霖、袁詠儀、袁潔瑩、洪天明夫婦、唐詩詠、吳卓羲、佘詩曼等。

下午約5時，親屬安排傳媒入場致祭，門口放有屏風阻擋靈堂，錢國偉的黑白遺照中，他以雙手托頭帶有微笑，靈堂中間是其太太陳宛蔚及女兒送的心型花牌，而其他場內圈中好友致送的花牌有楊受成、古天樂、周星馳、陳慧琳、張家輝等。靈堂置有大電視，播放錢國偉生前的片段，大會亦有派發紀念冊，有份撰寫對他的思念感受的包括有古巨基、方力申、薛家燕、劉偉強等。祭品方面有薯片、壽司、漢堡包、夾餅等，相信都是錢國偉生前喜愛吃的食物。而好友鄭伊健、蒙嘉慧、林曉峰、黎芷珊、錢嘉樂則於家屬席幫手打點。

約下午5時，錢國偉生前好友錢嘉樂、林曉峰、黎芷珊等陪同錢國偉遺孀陳宛蔚會見傳媒。心情已平復不少的陳宛蔚說：「大家有心，Wilson（錢國偉）明嘅，係短暫啲，但係佢人生係好精彩，代表佢感激遇過嘅人，無論係好人定壞人，成就佢精彩嘅一生。」問到心情如何？她眼濕濕說：「都要去面對，知道老公係要做到最好，自己都要秉承佢精神，照顧屋企、自己同個女，要收拾心情，老公係開心嘅，所以呢個係farewell party。（女兒知否爸爸去世？）都有同佢傾過，知與唔知之間，要畀時間慢慢適應，佢都有喊住要搵爸爸，Wilson好錫個女。（佢有冇遺憾？）冇，佢一生都好充實。」再問到經濟有否問題？她輕輕微笑謂：「無錯，Wilson係屋企經濟支柱，但我都感受到好多朋友關心、愛顧，我都會努力工作，做番嘢，感激大家。」

而生前一直陪錢國偉看醫生的林曉峰坦言：「嚟到呢一刻只係想講，肥仔（錢國偉）用咗成個人生話畀大家聽好精彩咁生活，無論工作或面對家庭、朋友，好慶幸陪佢同佢嘅家人度過此時刻。」