致敬90s NBA文化　三方聯名「Dunk」場

美國籃球文化對於時裝界的影響力向來不容忽視，特別是近年街頭風格一直成為時裝主流，全球最高水準的籃球聯盟NBA自然成為各大品牌爭相拉攏合作的對象，即使本身已經備受追捧的人氣品牌（如：Supreme及Louis Vuitton）亦樂於與NBA合作，務求透過籃球文化將品牌引領到不同顧客群眼前。以往不時與NBA聯名合作的Nike，今季就邀請由Yoon Ahn擔任創意總監及聯合主理人的東京時尚品牌AMBUSH作三方合作，以90年代的流行文化為靈感演繹一系列籃球服飾設計。

Yoon Ahn有幸成為首位與NBA合作的女性設計師，因此她特別將90年代身穿男裝服飾的女性堅強態度融入是次AMBUSH x Nike x NBA聯名系列，特別挑選東西兩岸最具代表性的籃球隊Brooklyn Nets及Los Angeles Lakers作主題，將兩隊籃球隊的球衣配色組合「黑 x 白」及「紫 x 黃」融入經典的「啪鈕褲」、外套及長袖上衣，並輔以巨大的隊名及隊徽點綴。

此外，為配合今回三方聯名系列的推出，Yoon Ahn亦特別設計出一款AMBUSH x Nike Dunk High，除了將鞋身輪廓拉長及增高變得較為女性化外，鞋側標誌性Swoosh Logo更一直向後延伸至後踭，營造出如同電單車死氣喉的特別效果（12月11日推出）。