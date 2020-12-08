除咗有空氣污染、光污染，仲有噪音污染，AV業界資深人士神仙乙就話，細聲如竊竊私語，大聲如打樁機，亦一樣令人好煩燥。不過人肉打樁機就唔同喇，日本AV界就有好多擅長發揮打樁機式騎乘功夫嘅女優，睇住佢哋同男優激烈拚搏，發出啪啪聲響，真係爽到痹呀！

色中餓鬼

喺癡女Heaven出品嘅《癡女與監獄生活》中，蓮實Kurea飾演一所特殊監獄嘅看守人，每次佢巡視監房時，班男囚犯都會既緊張又興奮，因為Kurea係色中餓鬼，將佢哋百般玩弄，除咗會用皮鞭、高跟鞋大玩SM遊戲，仲會用粗魯手法令佢哋連環爆發！不過，Kurea最鍾意施以「高壓手段」，喺男方身上施展騎乘功夫，好似打樁機一樣猛力撞擊，然而男囚犯全部都係熱愛被愉虐嘅M男，所以甘願成為Kurea嘅洩慾工具，仲覺得得好幸福添！

三段變速

喺SOD推出嘅《激變杭打活室騎乘位》入面，一姐紗倉真菜可以話顯盡功架，除咗發揮癡女本色，見到男人就捉住對方使出靈活舌技刺激一番，令對方享受到無比快感，之後仲會玩正常位同推車仔，不過真菜最鍾意就係玩騎乘位，而且騎功超卓，會因應男優不同狀態施以高速、中速同慢速，目的就係令男優又唔會太快走火咁無癮！

桃蜜榨汁機

FALENO推出嘅《榨取白汁桃尻騎乘位》，講述桃尻香名芽發揮其桃蜜形飽滿美尻嘅威力去榨乾班男優。芽妹嘅美股渾圓又彈性十足，同男優玩素股夠晒過癮，仲會落埋潤滑劑加強快感！之後當然係進入戲肉，瘋狂騎乘一番啦，由於芽妹嘅美股回彈力強勁，速度愈騎愈快，仲發出令人無比興奮嘅啪啪聲響，又因為太過爽快，最後男優忍唔住爆發！

簡評

日本AV嘅杭打騎乘系列，當中嘅杭打有打樁機嘅意思，指女優嘅打樁機式騎乘功夫相當強勁，令人享受到無比快慰。今日介紹嘅3部作品中，本仙最鍾意癡女掌門人蓮實Kurea主演嘅《癡女與監獄生活》，原因係故事背景設定於一個架空世界，睇落脫離現實，但係場景同服裝又富有真實感，感覺相當過癮。而蓮實Kurea嘅癡女風格十分搶鏡，玩到班男優又叫痛又叫爽，快速又極具力度嘅打樁機式騎乘功夫更係精彩無比呀！