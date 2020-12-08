Q：本人22歲，為何於做愛時，做了很久都射不出來，做完等於沒做，但是於自慰時又可以很享受和發射出來，現在惟有主要靠雙手發洩。請問我又不是老人家為何會這樣呢？我很煩惱，希望可回答，謝謝！

Tiger

A：年輕男性受射精不順問題困擾，箇中因素的確與男性長者所面對的有所不同。年紀老邁會影響到個人體力和性機能衰退。然而，年輕男性若射精不順，卻有以下三方面的可能性。

第一，心理障礙。年輕男性在性事上較多採取進取的態度，希望在女性面前展示雄風和實力。偏偏，抱此心態易釀心理壓力和緊張情緒，縱使到達高峰卻未能暢順釋放，如此窘態跟早洩問題可謂同出一轍，只不過它們屬兩走極端失控的呈現。盡量放鬆身體，讓焦急情緒得以緩和，心裏不要總是牽掛着「今次又難射精了」、「很怕失手」、「在伴侶面前丟臉」等無形壓力。順其自然地去享受性愛，射精便會回復自然自主狀態，跟自慰時無拘束的感受一樣。

第二，伴侶交流不足。閣下可嘗試審視在性愛過程中有否交流不足的問題，這不單指前戲愛撫是否足夠，更包含雙方有沒有強烈的肉慾與靈慾感覺，伴侶相處「夠Feel」嗎？不妨增加樂趣和新鮮感，可有助提升性刺激感受。

第三，縱慾過度。跟第二項相反，男性因精力旺盛而過度貪歡，導致消耗過多，性機能自行停擺以休養修復。如屬這情況則應收斂一下，透過短暫禁慾，暫停性愛和自慰一陣子，期間注重睡眠、飲食和運動，讓身體機能恢復狀態。

少部分男性亦可能因患上先天或後天的生理機能障礙（例如尿道畸形）而導致射精困難。但由於閣下描述自慰高潮反應正常，可排除這方面的疑慮。以上三項情況為年輕男性遇射精不順的常見主因，閣下宜先自我評估，積極找出問題源頭，對症下藥解決吧！

李偉儀