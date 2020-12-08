Kenzie Taylor　巨乳輕熟「獎」門人

要喺美國四仔界成名，最基本嘅條件係有樣有身材，仲有夠青春嫩口。不過凡事總有例外，好似Kenzie Taylor咁以輕熟之齡入行，憑住超卓嘅床技，喺各個頒獎禮奪得唔少獎項，成為炙手可熱嘅人氣脫星。

跳艷舞出身

Kenzie Taylor嘅成功，可以話係美國四仔界嘅特別例子，事關唔少四仔脫星都係18、19歲出道，而佢25歲至投身四仔事業，相對一眾青春脫星嚟講，年紀上一定係輸蝕。不過佢一啲都唔擔心，皆因佢嘅床上經驗豐富，加上一對34G爆乳，令佢好有信心可以做出一番成績，而事實證明佢的確能夠成功上位。

喺美國密西根州出生嘅佢，原來係學校嘅風頭躉，憑住迷人樣貌及出眾身材，不但追求者眾，性格好動嘅佢更係壘球運動員及啦啦隊隊長，同時亦係滑板運動員。不過佢亦有不為人知嘅一面，就係勁鍾意睇四仔，尤其係愉虐題材嘅作品。18歲時佢喺一間男士俱樂部跳艷舞，因此認識咗好多四仔業界人士，不過當時佢冇諗過拍四仔，直至25歲嗰年被四仔片廠Diabolic Video嘅誠意打動，便決定下海演出處女作《Young & Tight》，從此展開四仔事業。

獲獎無數

憑住一對超強豪乳，以及狂野又七情上面嘅演出，令四仔迷大為驚嘆，同時備受四仔大廠嘅注目，紛紛搵佢合作，先後為Girlfriends Films、Third Degree及Devil' s Film演出，全部不但係大製作，而且更獲得極佳銷量。Kenzie Taylor坦言同大廠合作嘅好處，除咗係片酬高及有銷量保證外，亦學到好多演出上嘅技巧，當然最重要係令人氣爆升！

事實上，佢憑住超強人氣，喺2016年舉辦嘅Nightmoves頒獎禮成功奪得「最佳新人」，跟住2017年嘅Inked頒獎禮獲得「最佳口愛脫星」，喺同年舉辦嘅Spank Bank頒獎禮更連奪「最具挑逗性邪惡身體」、「最強性愛機器」、「最性感淫娃」、「最佳金髮女郎」及「最佳寶貝」等5個獎項，至今佢所獲得嘅獎項更係多不勝數，難怪被四仔迷封為「獎」門人啦！

Kenzie Taylor好識得喺網上宣傳，每當有新作推出，都會分享拍攝花絮同精彩場面，仲有會定期舉行聚會同Fans嚟個近距離接觸，難怪佢咁受歡迎啦！

Profile

出生日期：1990年7月2日

身高：171cm

三圍：34G-26-34