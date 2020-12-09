吉時：上午9時至11時、下午3時至5時、下午5時至7時

凶時：上午7時至9時、中午11時至1時

宜：開業、拜師、置業

忌：堵塞、修廚、作灶

幸運方向：坐西南向東北

幸運數字：3、4、5、8

幸運顏色：藍

生肖指數 是日吉星：兔

鼠：→ 奔波於人際交往間讓你覺得有點疲累，沒必要的應酬就推掉吧!

牛：→ 行動與發言都帶小孩子般的任性及不講理。小心別人因此而討厭你。

虎：↑ 社交運活潑，認識結交新朋友、建立新人脈的機會大增，積極參與活動。

兔：★ 今天是幸運日，對目前正在求職的人也很有利，今天不妨多發求職信。

龍：↓ 是日沖煞，金錢管理上需注意的一天，一逛街就控制不了購買欲望。

蛇：→ 容易招惹是非的一天，今天不宜多說話，就算遇到不平事也別逞強了。

馬：↑ 讀本好書琢磨一下內容，這能啟發思想，會發現有很多有用的東西。

羊：→ 愛情上可是羅曼蒂克的一天呢，伴侶的悉心安排，使你感動不已的。

猴：→ 遭遇遺失掉落、打破東西等情況，要帶出門的東西可要留意隨身保管好。

雞：↓ 你經常的反覆無常，甚至有點喜歡拈花惹草，那如何給另一半安全感呢？

狗：↓ 周圍對你的態度冷淡起來，要想清楚為何如此，小心遭到大家孤立呢！

豬：→ 愈是親密的對象愈是容易有誤解情況發生的可能，大家要盡量多溝通。

★：吉星

↑：升

→：平

↓：跌

十二星座 是日運程

白羊：社交及貴人運回升，但偏桃花重，親子及戀愛運欠佳，善用時間，嘗試多方兼顧。

金牛：事業運轉佳，人事及溝通問題明顯回穩，人緣及貴人運轉強，利求職、謀事等。

雙子：辭令及思考力稍遜，但旅遊、進修、嗜好及宗教活動，有助平衡身心，提升鬥志。

巨蟹：異性緣轉佳，出勤、公幹、旅遊較易招引艷福，單身者宜積極，其他朋友請自律。

獅子：人氣雖持續不穩，但戀愛運略為回升，相處及溝通較早前和順愜意，助增進情感。

處女：體能逐漸回升，卻仍然較易感到疲倦，但工作進度回穩，開單、簽約等進程較佳。

天秤：桃花及人緣運較旺，情緒及家庭運較佳，助增進親子關係，及單身者結識新人選。

天蠍：家庭運較佳，心情暢快，家居生活愜意，有助改善應付經濟、生意或感情等問題。

人馬：事業及正財運雖持續不穩，但思考及理財力回穩，貴人將帶來工作及賺錢良機。

山羊：人氣回升，雖事業不穩，但財運明顯轉佳，積極行事，開單、簽約等將具進展。

水瓶：人氣轉佳，有助招來財運，多曝光、多社交，可增加工作及賺錢良機，宜主動。

雙魚：體能仍見不穩，但士氣及精神較佳，有助應付工作、感情、子女等需要與問題。

預測：月底前，國際政局持續緊張，投資者須多加注意時事消息。