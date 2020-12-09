是日星玄
2020年12月09日 00:00
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2020年12月9日（星期三）庚子年十月二十五丙戌土開日
吉時：上午9時至11時、下午3時至5時、下午5時至7時
凶時：上午7時至9時、中午11時至1時
宜：開業、拜師、置業
忌：堵塞、修廚、作灶
幸運方向：坐西南向東北
幸運數字：3、4、5、8
幸運顏色：藍
生肖指數 是日吉星：兔
鼠：→ 奔波於人際交往間讓你覺得有點疲累，沒必要的應酬就推掉吧!
牛：→ 行動與發言都帶小孩子般的任性及不講理。小心別人因此而討厭你。
虎：↑ 社交運活潑，認識結交新朋友、建立新人脈的機會大增，積極參與活動。
兔：★ 今天是幸運日，對目前正在求職的人也很有利，今天不妨多發求職信。
龍：↓ 是日沖煞，金錢管理上需注意的一天，一逛街就控制不了購買欲望。
蛇：→ 容易招惹是非的一天，今天不宜多說話，就算遇到不平事也別逞強了。
馬：↑ 讀本好書琢磨一下內容，這能啟發思想，會發現有很多有用的東西。
羊：→ 愛情上可是羅曼蒂克的一天呢，伴侶的悉心安排，使你感動不已的。
猴：→ 遭遇遺失掉落、打破東西等情況，要帶出門的東西可要留意隨身保管好。
雞：↓ 你經常的反覆無常，甚至有點喜歡拈花惹草，那如何給另一半安全感呢？
狗：↓ 周圍對你的態度冷淡起來，要想清楚為何如此，小心遭到大家孤立呢！
豬：→ 愈是親密的對象愈是容易有誤解情況發生的可能，大家要盡量多溝通。
★：吉星
↑：升
→：平
↓：跌
十二星座 是日運程
白羊：社交及貴人運回升，但偏桃花重，親子及戀愛運欠佳，善用時間，嘗試多方兼顧。
金牛：事業運轉佳，人事及溝通問題明顯回穩，人緣及貴人運轉強，利求職、謀事等。
雙子：辭令及思考力稍遜，但旅遊、進修、嗜好及宗教活動，有助平衡身心，提升鬥志。
巨蟹：異性緣轉佳，出勤、公幹、旅遊較易招引艷福，單身者宜積極，其他朋友請自律。
獅子：人氣雖持續不穩，但戀愛運略為回升，相處及溝通較早前和順愜意，助增進情感。
處女：體能逐漸回升，卻仍然較易感到疲倦，但工作進度回穩，開單、簽約等進程較佳。
天秤：桃花及人緣運較旺，情緒及家庭運較佳，助增進親子關係，及單身者結識新人選。
天蠍：家庭運較佳，心情暢快，家居生活愜意，有助改善應付經濟、生意或感情等問題。
人馬：事業及正財運雖持續不穩，但思考及理財力回穩，貴人將帶來工作及賺錢良機。
山羊：人氣回升，雖事業不穩，但財運明顯轉佳，積極行事，開單、簽約等將具進展。
水瓶：人氣轉佳，有助招來財運，多曝光、多社交，可增加工作及賺錢良機，宜主動。
雙魚：體能仍見不穩，但士氣及精神較佳，有助應付工作、感情、子女等需要與問題。
預測：月底前，國際政局持續緊張，投資者須多加注意時事消息。