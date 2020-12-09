東方日報C2：陳楨怡禁堂食前上糧　掃$19.8湯包

防疫措施進一步收緊，包括周四起食肆晚6朝5禁止堂食，就連應屆港姐亞軍陳楨怡亦入定糧草！出身富裕、家住半山豪宅的她被發現與友人選購火鍋食材，卻極為慳家，專攻20元有找的湯包。而前港姐冠軍黃嘉雯前日生日，在食肆禁令下只能與友人分枱坐慶祝。

新冠肺炎疫情大爆發，確診個案持續高企，政府採取多項更嚴厲防疫措施，包括明日起食肆晚上6時後禁堂食，大部分藝人惟有儲定糧選擇「閉門開餐」，應屆港姐亞軍陳楨怡日前適逢24歲生日，乘機掃齊貨上足糧！當日下午約6時，一身便服打扮的她戴上口罩，與2男1女友人拉隊前往銅鑼灣的連鎖店購買火鍋食材，同行未見其拍拖約3年的男友Andy。

惹顧客注目 耷頭避走

一行人甫入店即分道揚鑣，陳楨怡與男友人往揀選火鍋湯底，雖然出身富貴兼家住跑馬地半山豪宅，但見她相當慳家，不停揀選標價僅19.8元的火鍋湯包！貼地的她與男友人有商有 量，還主動拿着購物籃左揀右揀，未有叫對方效勞。及後往挑選各款調味料，她依舊專攻特價貨，實行慳到盡。期間，身形高挑的她引來不少顧客目光，顯得一臉尷尬，還多次低下頭不欲被認出，揀完心頭好後眾人即急急腳付款閃人。

及後，陳楨怡於社交網晒相，「閉門」賀牛一的她收足4束靚花及3個生日蛋糕，收穫相當豐富！她還留下生日感言：「對我來說，今年是非常特別的一年，感謝我的家人和朋友，在我需要你們時陪伴我。今年教會了 我珍惜生命中的每一刻，並對所有愛你的人表示感 謝。」不過相中依然未見其男友，看來他倆已經靜靜地過二人世界！

張名雅夫婦分枱坐慶生

此外，前港姐黃嘉雯前日27歲生日，雖然選擇外出慶生，但在每枱2人的限制下，被迫要與友人分枱坐，但她未有因此而感掃興，於社交網發文感激朋友及家人這一年陪她經歷高低。另一同是港姐出身的張名雅原來與黃嘉雯同月同日生，她與老公及2名兒子於酒店食飯慶生，一家人亦要，夫婦各自分開照顧兒子，只能隔枱碰杯。

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