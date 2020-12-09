被黃智賢演技呃咗！黃嘉雯上堂收生日驚喜

前港姐冠軍黃嘉雯（Carmaney）啱啱就過咗佢27歲嘅生日，人緣唔錯嘅佢獲多位好友送上蛋糕慶祝，不過其中1個Surprise竟然令Carmaney「驚」多過喜！

事緣佢依家喺TVB上緊個短期藝員訓練雞精班，由黃智賢擔任導師，Carmaney生日當日都要返公司上堂，期間就輪流出嚟做戲：「喺臨放學之前，畀阿Sir好認真咁點名叫我出去試用另一個方式做多次，我以為係因為之前演得唔好先要重演，都有少少嚇一嚇，正當我坐喺度醞釀緊情緒、背緊對白嘅時候，佢哋就拎咗個蛋糕出嚟！我真係冇諗過佢哋會準備蛋糕，所以好開心！」又特別大讚導師黃智賢夠好戲：「佢真係好犀利！成件事我真係信咗，比着係我啲同學仔應該會笑場，所以佢係最有演技嗰個！」

問到外籍男友有咩準備？雖然Carmaney只係話好簡單咁食咗餐生日飯，但就已經冧爆：「食完就各散東西返咗屋企，因為第2日大家都要返工，所以都冇話點特別慶祝，簡簡單單就得。」至於問到有咩生日願望？佢就話梗係希望疫情快啲過、大家身體健康，同埋希望嚟緊嘅工作順利，拍更多嘅劇集、試唔同種類嘅工作，可以有多方面嘅嘗試。