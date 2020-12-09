【送禮推介】50份鑽石有1卡放閃效果

今個聖誕，為心愛的她送上濃情臻禮吧！（客戶提供）

【特約報道】閃耀的鑽石是唯美愛情的符號，是純粹之美的浪漫表達。透過美鑽傳遞幸福，讓天生愛美的你放閃出奪目光芒，令摯愛的他時刻為你怦然心動。六福珠寶全新“愛很美”系列推出簡潔清雅的18K金鑽石首飾，融合亮麗的鑽石與非凡的設計理念，再配以專利“放閃車花”工藝，令純淨主石視覺效果倍增，將50份主石的鑽石視覺效果倍增至約1卡，讓鑽石散發閃耀璀璨的光芒，達到一種光芒，雙倍閃耀的效果！系列更巧妙地將象徵愛情的心形元素以不同的美態融入於設計當中，風格簡約而不失華美，盡顯現代女性的高雅迷人和自信美麗姿態，哪個女生不心動？

今個聖誕，除了要為心愛的她送上濃情臻禮，身邊的每一位也不能忽略，必須體貼周全。有見及此，六福珠寶送您超值禮遇，即日起至2021年1月3日：

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