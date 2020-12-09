日本《搜尋大獎》　佐藤健《鬼滅之刃》齊奪兩獎

《日本雅虎搜尋大獎2020》公布得獎名單，該大獎表揚今年搜尋量急速上升的人物及商品等獎項。人物方面分多個組別包括男演員、女演員、諧星、歌手、模特兒、動畫、電影、聲優、作家、劇集等。

31歲日本男星佐藤健奪得「今年之顏」大獎，他同時奪得男演員組別獎，他憑1月播映的日劇《戀愛可以持續到天長地久》大受劇迷歡迎，人氣火速標升。另外，他在視頻平台開設自家頻道，3天突破百萬訂閱人數，在疫情期間仍用社交網跟粉絲互動，是最懂得利用社交網增加人氣的男星。至於女演員組別獎由同劇拍檔兼女主角22歲的上白石萌音奪得，她憑《戀愛》大受歡迎，加上她是女歌手，今年推出首張專輯及演出《FNS歌謠祭》等音樂節目，又為動畫電影聲演，在藝能界相當活躍。而歌手獎則由演唱該劇主題曲《 I LOVE...》的日本搖滾樂隊Official髭男dism奪得。

而今年横掃日本票房，好大機會成為日本電影史上票房冠軍的動畫電影《鬼滅之刃劇場版 無限列車篇》，今年風頭一時無兩，因而奪得動畫獎及電影獎兩大獎。為男主角炭治郎配音的男聲優花江夏樹則奪聲優獎。另外，劇集獎由堺雅人主演的神劇《半澤直樹2》奪得，新紮女團NiziU奪偶像獎，中山美穗前夫、名作家辻仁成及女諧星不破遙香分別獲得作家獎及諧星獎，《動物森友會》贏得遊戲獎。