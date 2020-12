現年62歲的美國流行樂壇女王麥當娜(Madonna)自入行以來出晒名前衛,但原來她一直未紋過身!娜姐昨日就於社交網站處女下海公開首次紋身的照片。

娜姐公開自己紋身時的照片,其中包括她與著名台灣紋身師傅Dr.Woo商討紋咩嘢圖案,最後娜姐決定將6名子女露迪絲(Lourdes)、洛高(Rocco)、大衛(David)、Mercy、Stella和Estere的名字頭個英文字母為「LRDMSE」紋在左手手腕上!娜姐留言時不忘引用成名作《Like a Virgin》歌詞說:「Inked for The Very First Time...✍️#家庭」(第一次去紋身)