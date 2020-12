36年未曾奪冠！《Last Christmas》有望成今年聖誕No.1

英國樂壇巨星佐治米高(George Michael)離世至今不經不覺接近4年!而每逢聖誕節大家必定會諗起他Wham!時代的經典聖誕歌《Last Christmas》。原來歌曲推出至今36年一直都未登上英國暢銷大碟榜冠軍,不過今年終於得償所願「奪冠」!

據知《Last Christmas》目前只差1,300張大碟銷量,就可以擊敗美國天后瑪莉亞卡里(Mariah Carey)的聖誕金曲《All I Want For Christmas Is You》成為今年聖誕節最暢銷大碟。難怪佐治的粉絲近期亦趁聖誕節未到於網上集氣為首歌狂谷宣傳,希望大眾今年可以令《Last Christmas》首度登上冠軍位置!

究竟當年《Last Christmas》呢首歌有幾巴閉?首先就要講講首歌的由來,首歌由佐治米高包辦曲詞,1984年初佐治邀請隊友Andrew Ridgeley一同到故居探望父母,而佐治就在自己兒時的房間創作這首歌。佐治向隊友彈奏首歌的intro同chorus,Andrew曾稱之為「神奇時刻」當時已深知首歌必定會大紅!而同年8月,佐治開始灌錄《Last Christmas》,雖然首歌以Wham!名義推出,不過Andrew完全沒有參與,佐治除了曲詞同監製、主唱之外,亦負責彈奏歌中所有樂器。

首歌最終於12月3日全球發行,雖然大受歡迎但卻只能在丹麥、瑞典以及斯洛維尼亞3地成為最暢銷No.1單曲碟,在英國只能佔第2位。被佐治有份參與的經典慈善聖誕歌《Do They Know It's Christmas?》擊敗!首歌受歡迎之餘,個MV亦成為經典!至今在視頻平台已有5.5億次點擊。首MV去年12月更被修復重新製成超高畫質4K版本。今年2月,《Last Christmas》於英國的累積銷量已超過190萬隻。縱使《Last Christmas》於英國未能嘗過冠軍的滋味,但仍然成為經典的聖誕歌。曾一度成為英國21世紀播放率最高的聖誕歌。