2017年香港小姐冠軍雷莊𠒇(Juliette Louie)自從卸任後返回家鄉生活,不過佢都有Keep住更新社交網,更經常上載與男友的恩愛照片,閃盲網友!聖誕節就快到,Juliette與男友都去咗玩度假,未知係咪心情太開心太興奮佢就送上下身只穿上底褲仔嘅福利圖,留言話:「The only time I have time to brush my hair is when I’m on vacation.Happy Tuesday, I’m back.(我只會在度假時候梳頭,星期二我回來了)」

不過網民就留言問雷莊𠒇係咪有咗,仲話佢肥咗咁嘅!不過睇番之前Juliette操到有少少腹肌,呢張相又真係發福咗少少,可能係度假太開心,心廣體胖。