約翰連儂逝世40周年　披頭四舊隊友留言要求點唱

昨日是英國殿堂級樂隊披頭四（The Beatles）前成員約翰連儂（John Lennon）逝世40周年紀念。除了一眾fans到紐約中央公園Strawberry Fields以及荷里活星光大道獻花悼念之外，連儂的披頭四舊拍檔和遺孀大野洋子都有留言紀念。

保羅麥卡尼（Paul McCartney）於社交網上載由前妻蓮達（Linda）為他們拍攝的黑白舊合照，並留言說：「一個很悲傷之日但同時追憶我朋友約翰帶給世界很大的歡樂。能夠認識並與這位令人難以置信的Scouser（帶有利物浦口音英語的人）合作，我將永遠感到自豪和高興！」

而另一隊友靈高史達（Ringo Starr）亦上載與約翰合照，並留言說：「1980年12月8日星期二，我們大家都不得不告別約翰。和平與愛，約翰。我要求全世界每個音樂電台今天播放《Strawberry Fields Forever》。和平與愛😎✌️🌟❤️🎶🎼💝☮️」《Strawberry Fields Forever》是約翰當年創作的其中1首代表歌曲，靈感來自約翰年幼時在利物浦最愛玩耍的公園。至於約翰遺孀大野洋子（Yoko Ono）以及兩名兒子尚連儂（Sean）和同父異母兄長朱利安連儂（Julian Lennon），都有於社交網留言紀念父親。