稱冠話題韓劇榜！《Penthouse》創22%收視新高

韓星李智雅與Eugene及金素妍合演的韓劇《Penthouse》上周稱冠「最具話題韓劇榜」，內容圍繞躋身首爾最豪華公寓「Penthouse」的上流社會家庭的故事，首播至今收視屢創新高，昨晚第13集平均收視終於升破20%，由上集16.3%及19.9%，飆升至17.6%及22.1%，最高瞬間收視更突破25%。

劇情發展至飾演李智雅親生女兒「閔雪雅」的趙秀敏，兒時被領養至美國，卻是為了捐骨髓予領養家庭的兒子進行骨髓移植手術，之後她卻被棄養，更遭誣陷偷竊而被驅逐出美國，返韓獨自生活。

而當年接受閔雪雅的骨髓移植才能生存的Rogan，便以神秘投資家的身份回到韓國，調查閔雪雅死於Penthouse的真相，希望為「胞妹」討回公道，昨晚一集中，嚴基俊在Penthouse開派對慶祝，席上Rogan撞見他與金素妍偷情。而結尾時，眾人看見噴水池上的慶祝紙條寫上「殺死閔雪雅的人就在你們當中！」極具震撼，再次創下收視新高。至於Eugene亦記起閔雪雅遇害當天，她曾在Penthouse見過對方，當時女方說有人要殺她，並向Eugene求救。