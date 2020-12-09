好煮意：雞肉豆腐湯飯原來好暖身
2020年12月09日 12:00
東網電視更多新聞短片
湯飯熱辣辣，冷天食最為暖身。（互聯網）
冬天來一碗熱騰騰的湯飯，即時暖身，而belajarmasakaja在社交平台教大家煮美味又簡便的雞肉豆腐湯飯。經汆水的雞肉切粒，爆香蒜蓉後加水和雞粒煮滾便可調味，雞肉撈起以免煮過火變嚡。豆腐粒半煎炸至金黃色後，將煎豆腐的油爆香配料，再加食材和調味煮勻便成。米飯加雞肉和豆腐後，淋上湯汁便可吃，想更豐富一點，還可加雞蛋和不同的配料，令整個湯飯更加美味。
湯汁材料：
雞肉 250克
蒜蓉 2瓣
油 1至2湯匙
水 750至1000毫升
鹽 少許
胡椒粉 少許
大葱絲 適量
其他材料：
硬豆腐粒 1至2盒
乾葱頭片 3粒
蒜蓉 2瓣
油 3湯匙
醬油 2至3湯匙
蠔油 1至2湯匙
水 200毫升
鹽 少許
胡椒碎 少許
米飯 1碗
熟蛋 1隻
葱花 少許
炸洋葱碎 少許
做法：
1.湯汁材料中，雞肉烚熟表面切粒。
2.燒熱油，加蒜蓉爆香，倒入水、雞肉煲滾，撈起雞肉。
3.加鹽、胡椒和大葱絲煲成雞湯。
4.燒熱油，倒入豆腐半煎炸至變色撈起，加入乾葱片和蒜蓉爆香。
5.倒入豆腐、雞肉、醬油、蠔油、水、鹽、胡椒碎炒勻。
6.碗內倒入米飯，加雞肉豆腐、雞蛋、雞湯、蛋、葱花和炸洋葱便成。