好煮意：雞肉豆腐湯飯原來好暖身

冬天來一碗熱騰騰的湯飯，即時暖身，而belajarmasakaja在社交平台教大家煮美味又簡便的雞肉豆腐湯飯。經汆水的雞肉切粒，爆香蒜蓉後加水和雞粒煮滾便可調味，雞肉撈起以免煮過火變嚡。豆腐粒半煎炸至金黃色後，將煎豆腐的油爆香配料，再加食材和調味煮勻便成。米飯加雞肉和豆腐後，淋上湯汁便可吃，想更豐富一點，還可加雞蛋和不同的配料，令整個湯飯更加美味。

湯汁材料：

雞肉 250克

蒜蓉 2瓣

油 1至2湯匙

水 750至1000毫升

鹽 少許

胡椒粉 少許

大葱絲 適量

其他材料：

硬豆腐粒 1至2盒

乾葱頭片 3粒

蒜蓉 2瓣

油 3湯匙

醬油 2至3湯匙

蠔油 1至2湯匙

水 200毫升

鹽 少許

胡椒碎 少許

米飯 1碗

熟蛋 1隻

葱花 少許

炸洋葱碎 少許

做法：

1.湯汁材料中，雞肉烚熟表面切粒。

2.燒熱油，加蒜蓉爆香，倒入水、雞肉煲滾，撈起雞肉。

3.加鹽、胡椒和大葱絲煲成雞湯。

4.燒熱油，倒入豆腐半煎炸至變色撈起，加入乾葱片和蒜蓉爆香。

5.倒入豆腐、雞肉、醬油、蠔油、水、鹽、胡椒碎炒勻。

6.碗內倒入米飯，加雞肉豆腐、雞蛋、雞湯、蛋、葱花和炸洋葱便成。