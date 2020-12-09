【移居泰國】買樓送居留簽證？泰國2021年新推

香港人愛泰國旅行，也愛置業投資，如果買泰國樓仲可換居留，你會否很心動？據報泰國政府將推出「買樓換5年居留簽證」新方案，預計明年第1季實施，目的是希望吸引海外資金，重振受疫情打擊的樓市。

居留不等同移民

新方案要求，海外買家只要購買1個或以上單位，而總值超過1,000萬泰銖（約HK$256萬），即可免費（或減費）獲得價值50萬泰銖（約HK13萬）的「Elite Flexible One」5年居留簽證。持證者在有效期內可享泰國快速通關、機場VIP休息室及1年24次機場豪華專車接送等待遇，預計政策將推行2年。

但要注意是，購買的泰國單位必須可即入住，換言之購買「樓花」並不適用；另外上述簽證不等同「移民」，海外人士必須持非移民簽證3年以上，並投資2千萬泰銖（約HK$519萬）方可申請泰國永居；如沒泰國親屬，更難正式入籍。

泰國買樓須知

雖然泰國買樓送居留簽證計劃吸引，不過人生路不熟，外國人在泰國買樓究竟要注意甚麼呢？

外國人買樓限制

泰國的樓產權是永久產權，還可世代繼承，可安心購買。但按泰國法律規定，外國人不能購買泰國土地，只能購買公寓或大廈單位，但不限數量，不過就有限制，在同一大廈不能出售超過半數的單位給外國人；如果是是獨楝別墅，外國人只能以公司名義購買，但公司股東比例泰國人要佔過半（51%以上）。

樓房租金回報高

泰國樓房無建築面積，全是按實際使用面積計算，樓價更是遠低於香港，部分還附贈家具，如買來出租，租金回報率平均可達5%至8%。不過泰國買樓房單位就要支付大樓基金，每平方米約500至700泰銖（約HK$128至HK$179）；另外還須支付物業費，每平方米約35至60泰銖（約HK$9至HK$15）；而買方亦須支付水電錶安裝費。

買賣樓都要交稅

泰國買新房子，須繳納的稅費包括有過戶費，以房產總價2%計算，一般由買賣雙方各付一半，另外還須付印花稅。如果是二手交易，除了2%過戶費外，賣方還要支付3.3%特種商業稅（如持有5年以上可免交）及0.5%印花稅，而個人所得稅就按房產持有人具體情況而定）。

買泰國樓可貸款

目前泰國開泰銀行（大眾）分行香港分行可為香港人辦理泰國買樓貸款外，大華銀行、中國工商銀行泰國分行、中國銀行泰國分行都可以為外國人辦理泰國買樓貸款。不過個別銀行會有最少借貸金額要求。現貸款金額上限一般為樓價5成，年利率6%，可分10年還款。不過為防外國人大筆資金進到泰國炒房，貸款的審批也頗嚴苛。

退休簽證安老合用

5年居留說長不長，5年後如果想繼續安居泰國，但又不想大花金錢搞投資簽證，那還有甚麼選擇？若你已屆50之齡，又在泰國銀行帳戶內有80萬泰銖（約HK$20.5萬）或以上存款，便可考慮申請泰國的退休簽證，它1年1簽，可無限期續簽；泰國擁有36家國際衞生機構JCI認證醫院，醫療價格合理，絕對是亞洲養老好地方。若果有兒孫同行，他們還可申請學生簽證，12至99歲皆可，每3個月續簽1次，每次可延期3個月，一家同居泰國再無掛慮。