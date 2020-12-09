福福御守護唇膏　愈搽愈有福？

一心堂本舖全新推出的秋冬款福福御守護唇膏，賣相可愛，帶在身上就如把好運也帶上身。（互聯網）

相信唔少人去日本寺院或神社參拜，都買過御守當護身符或手信吧？有冇諗過呢啲咁靚的御守，都會同護唇有關？以歌舞伎面膜和各款聯名面膜聞名的一心堂本舖，從2017年開始便以「潤澤的嘴唇可招來福氣」的構思，將護唇膏放入御守內，更會按季節不定期推出新的御守圖案。而今季就輪到狐狸、比熊犬、貓咪和幸福鳥做主題，演變出4款全新圖樣的福福御守護唇膏，為大家潤唇兼招福！

對顏控來說，這系列福福御守護唇膏確是十分吸引！皆因其搭配的御袋子，使用了富士山湧泉水來染色的絲線以及山梨縣傳統的「ふじやま織り（富士山織）」工法，製作出綻放立體感光澤的鮮艷布料，再由日本職人工匠手工精心縫製，搭配2020年4款圖樣，包括：熱門的復刻版「綠色幸福鳥」、「淡粉貓咪」，以及全新的「淡粉狐狸」、「濃粉比熊犬」。不管哪一款都是超精緻可愛，叫人愛不釋手，很想收藏！

加上唇膏添加了柚子精油製成（聞說日本人一直流傳柚子香味有驅除邪靈作用），內含草萃取精華、茶花油、蜂膠、芝麻油及杏子油等12種天然成分，塗上後為帶來持久滋潤，並散發淡淡香氣，作為日常唇部保養相當足夠！不過溫馨提示大家，此新品暫時只限於日本國內有售，想搽愈有福氣大概要勞煩日本朋友代購了。