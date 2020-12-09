食物既可以飽腹，更能為身體提供營養及帶來幸福感等，但有一些「食物」，較真實Size大上好幾倍，兼不能食用，而是有其他用途的。日本創意家品店Supermarket Kakamu專門售賣「不能吃的食物」，利用食物的外形「妄想」出各樣家品，最近它們又推出了兩款物品，唔知仲以為係大型裝置或擺設添呢！

第一款是愛旅行的香港人經常會用到的手提行李箱，外形十足一隻青色「燈籠椒」，拿着出門真有些「辣眼睛」，絕對會是眾人的「椒」點。而手柄則是辣椒柄，這可能是史上最堅固的辣椒柄，不知放在裏面的行李會不會沾着「籽」呢？

第二款是實用萬用刀，但外形卻是一顆大黃豆，扁扁的豆身藏住多款「暗器」，無論是石磨機、豆漿機，還是破壁機都奈佢唔何。食東西時拿出一顆「黃豆」，可以幫大家解決不少問題，仔細一想也是可愛又中用的。

不知上面兩款新商品有沒有大家心水？不過它們都還在構思的階段，有興趣的就去官網支持一下，說不定哪一天就推出了呢！