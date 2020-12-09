全港首創備長炭煲仔飯專門店「點煲」 旋風登陸馬鞍山

【特約報道】熱騰騰的煲仔飯是香港標誌性的地道美食之一，散發着獨特的港式風味，不但備受大眾歡迎，更是與親朋好友飯聚的絕佳選擇。全新煲仔飯點心專門店「點煲」選址馬鞍山MOSTown新港城中心，特別以武俠風格為主軸，融合現代街頭風格設計，打破傳統框架以創新戲仿的手法呈現主打產品──全港首創備長炭煲仔飯及傳統精品點心，打造「籠蒸釜猛」多元化創新菜單，滿足不同時段饕客的餐飲體驗，勢必引來一番激烈的龍爭虎鬥，征服你的味蕾！

糅合現代街頭與武俠小說風格 「籠蒸釜猛」創新菜式盡顯真功夫

「點煲」的品牌概念源於功夫，天馬行空糅合武俠及現代主題，以武林格鬥、秘笈技術呈現分別代表着點心及煲仔飯的「『籠』蒸」與「『釜』猛」兩大門派，打造一系列盡顯真功夫的「籠蒸釜猛」創新菜單，破格將原有香港「地」的街頭風味及武林格鬥的概念以耳目一新的形象旋風式打進飲食界，帶來與別不同的煲仔飯及點心，令人回味無窮。為配合「點煲」創新主題，餐廳裝潢特別以傳統中式風格為設計主調，並以現代街頭霓虹燈裝飾襯托，締造出穿梭古今的特別氛圍，讓顧客搖身一變成為武俠小說的主人翁，帶來嶄新的飲食官感全體驗。

全港首創備長炭煲仔飯 黃金薄脆飯焦完勝典「飯」

作為「釜猛」派代表的煲仔飯，號稱「降龍十八煲」，由挑選食材、調味到火喉控制都一絲不苟盡顯真功夫，特別精選米味香濃且乾身的泰國優質金鳳米，再加入按黃金比例的水量，以全港首創的備長炭細心烤焗，其均勻雄猛的火力配合獨門運勁火喉控制與準繩的時間拿捏，不但能更有效鎖緊食物的原汁原味，更讓飯粒平均受熱，帶來獨一無二的黃金香脆飯焦，精心炮製最原汁原味的香港「地」風味。

「點煲」的煲仔飯與別不同的地方，在於上枱後無需蓋上煲蓋或等候數分鐘，即可烤焗出絕佳金黃薄脆的飯焦，比起一般煲仔飯的焦黑飯焦更令人垂涎，散發出獨一無二的地道滋味；此外，坊間煲仔飯慣以醬油提鮮，而「點煲」的煲仔飯因選用備長炭炭火烤焗，更能保存食物的原始味道，即使不加任何調味醬汁亦可享用最佳風味。而為了征服客人的味蕾，「點煲」更帶來特別「秘笈」──自家特製豬油，讓客人可隨意因應個人喜好作調味，獨特風味更是大大提升，讓人一試愛上。

「點煲」特別推介選用經店內自設魚缸深層淨化2天及每天現場生劏鮮活白鱔製成的豉汁白鱔煲仔飯、以鮮嫩肉厚充滿油香的沙巴龍躉配以絕佳配搭的金銀蒜精心炮製的金銀蒜龍躉煲仔飯、加入本地流浮山鮮曬金蠔及鹹香十足的櫻花蝦及銀魚仔並添加拉「芝」味覺享受的芝士櫻花蝦金蠔銀魚煲仔飯、拌入口感豐腴且鮮美無窮的美國加州海膽及肉質鮮嫩的安格斯牛肉炮製的海膽安格斯牛肉煲仔飯，以及帶香濃蒜味的金銀蒜開邊蝦煲仔飯，每款創新口味都別具特色，「味」力無窮。

細味懷舊精品工藝點心 吸睛獨特造型「打卡」必食之選

「點煲」雖然以備長炭煲仔飯為主打，仍不忘照顧客人的需要，帶來一系列代表着「籠蒸」派的「玩」味點心，包括蟹籽香菇燒賣、鳳尾蝦春卷等，展現多變且精緻的小巧手工味道，引發昔日點點懷舊回憶，而當中更不乏「打卡」之選，如奶皇小豬包及真係冬菇包，款款造型特別，絕對能同時滿足你的視覺及味覺！

「點煲」

地址：馬鞍山新港城中心2 樓2203號舖

電話：2363 3166

營業時間：星期一至日上午11時至晚上10時

付款方式：現金、八達通 或 支付寶（設加一服務費）