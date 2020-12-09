海上跑車EIV　意式豪艇典範

意大利遊艇向來在設計上追求典雅與奢華，可說是引領現代遊艇潮流的指標之一。像2007年才成立的超級遊艇製造商Rossinavi，為了吸納新生代富豪，近年先後推出多款高性能的豪華遊艇系列，並以設計先進、性能卓越、配套齊備而備受業界追捧，以今年剛下水的「EIV」（售價未有披露）為例，採用來自美國的技術和機械部件，使它能於大海中穩定地航行，加上船身設計呈現出運動型跑車的曲線，展現出內外兼備的特色。

機械部件 穩定航行

船長48.8米的超級遊艇「EIV」，是受美國客戶委託製造，特別採用來自美國的技術和機械部件，性能有保證，航行穩定性超強，最高航速達19節，巡航速度為15節，於10節航速下可航行3,600海里。

船體結構由Arrabito Naval Architects主理，外觀則由Venessia工作室團隊的Enrico Gobbi操刀設計，透過簡潔的流線、平衡的比例，營造出優雅的輪廓，設計靈感則來自運動型跑車之散熱器面罩。

玻璃設計 內外相連

內部布局方面，「EIV」有3層甲板，並備有電梯連接，其中下層甲板有兩間雙人客房和一間VIP套房，後者可靈活變為兩間客房，寬敞的開放式布局，足夠容納8名乘客。主人套房則設於主甲板，空間寬敞之餘，右舷位置更有一個私密露台，為船主提供一個享受日光浴的靜謐空間。至於戶外甲板設有泳池、酒吧和日光浴區，設施應有盡有。

值得一提，設計團隊為了建立內外交流的空間，特意採用大量落地玻璃窗和滑動式玻璃門，巧妙地把室內、室外連接在一起，同時可引入戶外的自然光，為室內添上暖意。

規格表

船長：48.8米（160英尺）

船寬：8.9米

吃水：2.29米

引擎：2 × MTU 16V 2000 M96L

總噸位：< 500噸

巡航航速：15節

最高航速：19節