太空艙晒床技　龔嘉欣扯羅天宇底褲險露巨鵰

藝人龔嘉欣及羅天宇到將軍澳電視城為劇集《香港愛情故事》宣傳，2人躲進太空艙重演「床戲」，任影唔嬲，天宇更自彈自唱情歌冧龔嘉欣，至於同場的劉溫馨就坐石修大髀影相，石修貼在溫馨心口合照，最後眾人為日前生日的龔嘉欣及謝東閔切蛋糕影相。

龔嘉欣及天宇一起接受訪問，嘉欣表示昨晚一集獲天宇唱情歌搞喊：「好多朋友睇完之後陪我一齊喊，最開心係我嘅戲可以感動到大家。」天宇則踢爆嘉欣當時喊足2分幾鐘，可惜最後Cut淨2秒。

嘉欣預告今晚有激情戲：「最激，真係冇得再激。」天宇又自爆當時幾乎被嘉欣扯甩內褲：「有個位講嘉欣幫我除條內褲，差啲將入面嗰條除埋，我即刻捉番住，之後我就即刻着多2條打底褲，最後着咗3條，唔想嚇親人，最好唔好扯甩出嚟。（現實中試過畀人扯甩底褲？）未，真係冇，所以特別緊張。」嘉欣即冇眼睇謂當時好黑，甚麼也看不到！

講到嘉欣日前生日時與陳凱琳（Grace）及譚凱琪（Zoe）到其家中共歡：「佢哋放低自己小朋友嚟同我慶祝，Grace仲煎咗牛扒，Zoe煲湯，嗰日我哋都玩咗6、7個鐘，同埋大家一齊睇第1集。（生日冇仔陪有姊妹陪就夠？）夠啦，都已經好忙，要做兼職保母慰勞佢哋。」

對於有傳與馬國富二代男友分手，而嘉欣得到逾900萬新樓及百萬跑車揸手，她澄清跟對方從來沒有開始過：「故事一直唔係真，開始同結束都冇呢件事，對方唔係圈中人，好似影響咗佢，對我都有影響，以為我封盤，所以等吓先。至於層樓我係首置，都按咗幾高成數，買咗要繼續供，希望多啲外快，依家出咗2集都已經有客顧傾緊工作。」天宇笑言：「真係？我好似仲未有。（搵你拍底褲廣告得唔得？）都得。」