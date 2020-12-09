曾國祥內地工作　王敏奕慘過Lonely Christmas兼生日

藝人王敏奕身穿低胸裝到將軍澳電視城為劇集《香港愛情故事》宣傳，講到昨晚1集主動錫謝東閔，她笑言已是最激：「好大膽主動錫佢，現實中我冇咁嘅勇氣，嗰陣NG咗3次，因為佢黐咗鬚，忍唔住笑佢，佢成面鬚好拮。」問到老公曾國祥有否收看？她謂：「未呀，但會叫佢快啲睇，內地都可以睇。（佢事前知？）知呀，啲人問我有冇同佢講，我唔記得咗，嗰次問番佢，佢話我有講。（驚佢呷醋？）唔驚，最驚做得唔好啫。（如果佢嬲諗定點補償？）唔會嬲啦，人哋大導演經得起風浪，有咩畫面未見過，哈哈。」

她又開心終於可以擺脫「妹妹」的角色，演成熟些的角色，作為演員不會諗底線，反而想打動觀眾。她又透露因老公不在香港，不能與她度過聖誕，問到豈不是過Lonely Christmas？她笑言：「係Working Christmas, Working New Year同Working Birthday，因為我1月1日生日，到時都應該要拍嘢，希望到時唔係過Lonely Chinese New Year啦。」