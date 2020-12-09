本日日本：北海道Ice Village　體驗好玩冰雪世界

每年冬季，北海道大型度假村星野Tomamu度假村都會舉辦冰雪活動Ice Village與眾同樂，今年亦不例外，將於12月10日至2021年3月14日期間舉行，在約3.2公頃的範圍內以冰打造10棟巨蛋型建築物，提供不同的冰之體驗，就算非住客也可入內感受這個夢幻的冰之世界。

Ice Village自1998年登場以來，每年都吸引大批遊客到訪，並且每次都加入新元素，帶給大家新鮮感。於今年新登場的Milk Cafe內設有高1米、闊50厘米的冰之牛奶瓶，只要開啟水龍頭，就可以直接享用濃厚的Tomamu牛奶，還有在冰板上製作Galeto雪糕的體驗。另外還有新設的「冰之水果店」，可以享用冰凍水果飲品、水果冰以及水果串等。建議外賣食品或飲品到冰之露天座享用，坐在露天的冰製座位上可以眺望冰世界，悠閒地用餐。此外更有以冰打造的冰之酒吧、由一整塊冰無接縫地建造而成的冰之教堂、可體驗冰之手工的冰之工房、買手信之選冰之雜貨店及一家大細都玩得開心的冰之滑梯及溜冰場。於2021年1月18日至2月28日更會推出1日1組限定的冰之酒店，住客可於用冰建造的圓頂小屋內住宿，酒店同時附設於被森林圍繞的冰之露天浴池及冰之休憩空間享受冬日的樂趣。今年還可與愛犬一起住宿，於酒店旁準備了狗屋，還有空間給小狗奔跑，也準備了防寒用具以免小狗冷親。活動多姿多采，絕對是北海道過聖誕的最佳節目！

星野Tomamu度假村Ice Village

日期：2020年12月10日至2021年3月14日

地址：北海道勇払郡占冠村中Tomamu星野Tomamu度假村

開放時間：5:00pm~10:00pm

入場費：545日圓（約HK$40）