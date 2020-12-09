時裝界紅人操刀　17萬外套鋪滿水晶

如果膚淺一點去計算一位時裝設計師成功與否，其工作產量多寡無疑就是當中最具參考價值的指標，人紅多Job好正常，Matthew Williams就絕對是近年時裝界的多產設計師，主理個人品牌1017 ALYX 9SM之餘，今年6月更當上法國時裝品牌GIVENCHY創意總監一職，與好友Vrigil Abloh及Kim Jones齊齊於高級男裝界興風作浪。正所謂有麝自然香，天賦嘅才華遮都遮唔住，因此MONCLER早於上年已經睇中Matthew Williams邀請其合作參與MONCLER GENIUS聯名企劃，今年由他操刀設計的1017 ALYX 9SM x MONCLER GENIUS亦於本月再度登場。

Matthew Williams最擅長運用功能性設計為個人品牌1017 ALYX 9SM演繹鮮明的都市美學，是次與MONCLER GENUIS攜手推出的聯名系列，就採用創新製作工藝及強韌面料打造，運用激光切割細節及高熱縫接技術，將新世代機能風格貫注系列各款單品。

黑色作主調的服飾更用上從海洋及陸地廢棄物轉化而成的可回收再生尼龍物料Econyl製成，除了巧妙地融合啞光及亮澤色調外，更特別將Swarovski閃爍水晶應用到外套的防塵塗層（因此定價就要超過17萬），配合標誌性Rollercoaster Buckle細節，成功將兩牌最代表性的設計基因結合。