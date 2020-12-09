果粉聚焦：5色耳罩來襲　AirPods Max有得炒？

踏入下半年Apple超積極，幾乎月月有新產品推出，踏入12月主角是AirPods Max，也是Apple首款耳罩式耳機。

顧名思義，AirPods Max即AirPods的強化版，最大變動當然是由入耳式變成耳罩式，每邊耳罩以頭帶相連，後者以不銹鋼打造，為不同頭形提供支撐，同時表面滿布透氣網狀織面，助降低頭部壓力，用戶更可透過伸縮臂調校鬆緊，大頭仔都啱戴！

耳罩的軟墊是聲學工程記憶海綿，有效製造密封效果，細心一看更會發現音量控制鍵激似Apple Watch的數碼旋鈕，並可用於播放、暫停、跳播、接聽或掛斷電話，兼能可啟動Siri，功能多多。之不過此類功能鍵放於耳罩頂，有別於常見設於耳罩下方，操作可能要時間適應。

比起舒適度，樂迷更關心音色。AirPods Max搭載40mm Apple設計的動圈驅動器，廠方指提供豐富低沉的低音，精準的中音與清脆乾淨的高頻擴展。雙釹環形磁鐵電動機讓總諧波失真在整個可聽範圍都維持在1%以下，至於處理部分則由自家製H1晶片包辦，內部10個音訊核心每秒各進行90億次的操作，藉此提供適應性EQ、主動消噪、通透模式與空間音訊等效果。

跟家族成員一樣，AirPods Max點一下便可與iPhone連接，並內置光學感測器與頭戴偵測功能，戴上一刻播放音訊，取下或抬起單邊耳罩時便會暫停。另外，波束成形雙麥克風可阻絕環境噪音並聚焦使用者的聲音，讓語音通話與Siri指令保持清晰。續航力方面，開啟主動消噪與空間音訊效果後仍然可用20小時，算是十分長氣。

AirPods Max提供太空灰、銀色、天藍色、綠色與粉紅色，即日起在開放訂購，廠方指12月15日星期二就會正式開始發售。惟小記上Apple Store試訂，送貨時間已經是12至14個星期後，即下年先有貨，看來果粉們反應超熱烈，未知會否刮起新炒風呢！