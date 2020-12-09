隔18年再出歌！何嘉莉受細路啟發搵番團火

藝人何嘉莉曾跟容祖兒及葉佩雯被稱為「英皇小花」，18年前淡出樂壇轉戰時裝界，結婚及生下3個仔女，近年轉型為KOL，更重返樂壇。她坦言今年參加了監製伍仲衡的網上直播唱歌，外界反應很好：「公司問咗我幾次出歌，其實我都心大心細，我好鍾意唱歌，但始終咁耐冇唱，所以都緊張。而今次重新錄歌，主要想做自己最鍾意嘅事，一直以嚟分咗大部分時間畀小朋友，見到佢哋成長，每個小朋友都有夢想，令我諗起我嘅夢想究竟係咩？幾時放棄咗？今年疫情令我明白世事唔係樣樣都可以計劃，不如依家即刻實行做自己最鍾意做嘅嘢。」

分享熟女心聲

除了重錄舊歌《兩種人》外，她亦推出新歌，直言錄歌心態跟之前不同，以前每次錄歌前總會生病，狀態奇差，但現時感覺很輕鬆，更自爆減壓方法：「會買少少紅酒畀自己放鬆，監製依家唔會一日內『Chur』晒一首歌，會分幾日嚟錄，又幾好喎！」她笑言出道時只是10多歲的𡃁妹，但現時經歷多了變得成熟，自嘲成為上個年代的人：「有好多嘢唔同咗，同事、音樂人會講依家年代係咁咁咁，以前我哋好有神秘感，但依家就好似Open啲，會同大家分享，要慢慢習慣。」

新歌描寫自身經歷

她又稱現時歌曲着重「講故事」，其新歌會講自身經歷，分享40歲的心態：「責任大好多，要照顧3個小朋友，諗嘅嘢多咗好多，又要兼顧好多嘢，小朋友、老公、工作，成個腦塞到滿晒！同後生時冇顧慮完全唔同，依家盡量希望每方面都平衡。」她很開心得仔女及丈夫支持做歌手，自豪說：「大仔比較有興趣，會問我究竟工作要做咩。（佢哋有冇遺傳你嘅演藝天分？）大仔同我一樣怕醜，細女就好鍾意唱歌，等佢哋大個啲讀好書先算。」

服裝：Lane Crawford

場地：Tapa Room（觀塘國際貿易中心）