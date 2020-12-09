【亞視三寶】陳展鵬陳煒袁文傑由後宮鬥到差館

藝人陳展鵬、陳煒（煒哥）、袁文傑（傑仔）十多年前已是亞視拍檔及同事，三人合作過不少節目及劇集，現時三位已成為無綫的親生仔女，十多年後難得有機會再度合作，於月底齊齊開拍新劇《黯夜守護者》（暫名），亞視「三寶」再聚首一堂發放新火花。

據悉，陳展鵬今次於劇中飾演警員，因做臥底時發生意外而非常失意，過往展鵬多演機警又有衝勁的警探，今次造型上相當有心思；而陳煒於劇中則演一名失婚女警，帶着14歲的兒子，與展鵬有着非一般的感情。

展鵬接受東網訪問時謂：「好開心，好耐未同煒哥、傑仔合作過，都有十幾年，不過感覺上大家都冇乜點變，特別係煒哥，依然好Fit，變得最多應該係我。同煒哥最後一套劇係10幾年前拍嘅古裝劇《大清後宮》。」

展鵬坦言與陳煒及袁文傑一齊成長，多年後可以在無綫團聚再拍劇，認真難能可貴，希望會擦出新火花。說到再飾演警員，展鵬於年初的《逆天奇案》劇集中亦是演警員，但今次相比動作較少，他謂：「之前做嘅差人角色都係啲好Sharp，判決力較強，但今次係做一個唔係好能幹嘅差人，講佢遇意外後變到好Hea，同以前都好唔同。」

至於陳煒接受東網訪問時謂：「好開心，今次係我同展鵬入TVB後第一次合作，大家都多咗好多人生經歷，佢又結埋婚、生埋小朋友，又做咗視帝，希望可以同佢擦更多火花。劇入面同佢係拍檔，經過好多磨擦後又產生默契，好期待。」她又指與袁文傑本身都有好多默契，很多人都希望他們三個可以再合作，現在果然成事。

說到劇中有位14歲的兒子，陳煒笑言：「都已經唔係第一次做媽咪，之前張明偉都做過我個仔，所以應該難唔到我，不過14歲係一個反叛嘅年紀，呢個係難處，自己都要諗番以前14歲點同阿媽相處先得，都係一個新挑戰。」