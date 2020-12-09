鈴原莉子　混合式巨乳妹

家陣好多餐廳都主打Fusion菜式，將不同菜系嘅煮法同食材融為一體，為食客帶來味覺新感受。而喺日本寫真界亦有一位混合式巨乳女優，佢就係鈴原莉子，到底阿妹點樣混合法呢？

甜美清純

以前聽世叔伯講，佢哋最鍾意就係擁有天使面孔同魔鬼身材嘅女仔，而今時今日嘅講法就係童顏巨乳少女，呢種女優喺日本寫真界相當多，最出名嘅就一定係篠崎愛，後來就輪到天木純上位，到近期亦有寺本莉緒，至於今日同大家見面嘅鈴原莉子，雖然今年已經28歲，但係氣質有種清純、純樸嘅感覺，好多人都大讚佢有傳統大和女性之美，同時亦夠晒甜美。

身材方面亦相當吸睛，肌膚嫩白，胴體曲線迷人，胸前對F奶脹卜卜，而且隱約見到青筋呈現，絕對係一對鮮嫩又形質俱佳嘅上等靚波呀！擁有如此身材，莉子當然唔會喺寫真演出收收埋埋啦！

白衣天使

莉子喺2018年開始拍寫真，至今已經推出咗5部寫真DVD作品。阿妹以26歲之齡成為寫真女郎係遲咗少少，但係有童顏又有巨乳，人氣自出道以來一直有增冇減，更加喺選美活動「Miss Genic 2020」中獲獎，雖然只係殿軍獎，但係能夠喺眾多佳麗當中爭到個第4名，成績都算係相當唔錯喇。

至於莉子人氣愈來愈高，皆因佢好多時都接近全裸演出，視覺刺激夠晒強烈，自然能夠吸引大家注意同支持，又因為其演出夠激而面孔帶傳統美，所以莉子就被形容為混合式寫真新貴。其實，莉子得以保留傳統純樸美態亦有原因，就係佢除咗係寫真女郎，亦係一位現職白衣天使，亦即係女護士，平日工作當然唔可以濃妝艷抹啦！

鈴原莉子近期經常出席攝影會同班龍友見面，仲會喺社交網分享出部分照片，大家Click入去就可以飽覽莉子嘅激凸身材喇！

Profile

年齡：28歲

身高：5呎3吋

三圍：34F-24-34