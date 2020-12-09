同戴祖儀合照勁尷尬　羅天宇咁解釋…

藝人戴祖儀出席無綫節目《流行經典50年》，透露今次與謝東閔合唱電視劇《香港愛情故事》插曲，兩人第二次合唱，覺得好興奮，她表示自己出第一首歌時反應好好，網上有170萬點擊，希望這首歌可以破200萬，問到若破紀錄怎樣答謝大家？她透露與謝東閔在劇中有不少瞓身演出，大晒肉色肌膚，問到有何表示，戴祖儀說：「我不嬲都放好多福利圖。（會唔會加碼性感啲？）我嚟緊拍節目有浸浴鏡頭，重要係同曾淑雅一齊浸浴，有靚女晒美色，我就負責快樂就得。」

同場有緋聞男友羅天宇，問到會否想跟天宇合唱，她說：「只要有歌唱，我同邊個合作都得。」問可否接受跟天宇演親熱戲？她說：「作為專業演員，無論劇本係點都會專業完成。」她又大讚天宇於《香港》劇中表現出色：「好鍾意小巴求婚嗰場，我諗第日另一半如果喺小巴求婚我估我會嬲，但劇中又營造到好Sweet，好感動。（點解嬲？）因為我會鍾意啲有準備，有屋企人一齊分享嘅時刻。」

羅天宇同戴祖儀合照時有點尷尬，羅天宇說：「冇尷尬，但成日畀人寫（緋聞），唔想將重心放喺嗰度，想喺工作上。（啲人都關注你嘅感情生活？）冇咩好關注，冇Target，冇拍拖。」講到劇中他跟龔嘉欣有不少親熱鏡頭，他說：「本身同嘉欣唔算好識，一嚟就拍激熱戲，拍咗2日真係快速增進感情，呢啲劇情真係Friend啲容易啲。（如果對手係戴祖儀係咪容易投入啲？）唔關事。（同佢合作激情戲得唔得？）冇所謂，跟公司安排，最重要有機會。」