每個男人都想成為鐵錚錚嘅硬漢，咁先至夠男人味嘛！至於喺情慾世界嘅鐵（Iron），又係咪咁硬淨呢？事實上係夠香艷至真，好似同鐵相關嘅成人作品咁，場面相當誘人，睇到人興奮無比呀！

惡搞人氣作

講起同Iron有關嘅電影，總會聯想到《鐵甲奇俠》，而美國四仔片廠Vivid喺2013年5月推出過一套惡搞作《Iron Man XXX - An Axel Braun Parody》，由著名四仔導演Axel Braun執導，並搵嚟Lexi Belle、Jazy Berlin、Brooklyn Lee等美艷脫星演出，而且視覺效果相當高質，更喺2014年嘅AVN頒獎禮獲得「最佳特別效果四仔」殊榮。其中Jazy Berlin嘅演出備受好評，唔單止床上有實力，演技同樣出色。大家有興趣嘅話，不妨回味一下呢套人氣四仔大作。

絕對的鐵板

日本AV中，片名中有個鐵字嘅人氣作品，莫過於呢部《絕對的鐵板SITUATION #14》，皆因係由擁有一對35G巨乳嘅AV女優園田美櫻主演。2015年8月以S1專屬女優出道嘅佢，2016年4月轉會到Prestige，曾經年連續兩年入圍成人大賞「最優秀女優獎」，足見佢嘅人氣超強。此外，佢擅長口愛技巧，因而獲得口愛女神嘅美譽，可惜佢喺2019年10月宣布引退。話說回來，點解片名有「鐵板」二字呢？佢同鐵板燒一啲關係都冇，其實佢係一間日本AV片廠，出產嘅作品最大特色係情慾場面相當激烈，深受AV迷歡迎。