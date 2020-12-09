平淡是福！謝東閔生日同朱智賢過二人世界

藝人謝東閔出席無綫節目《流行經典50年》，問於12月6日生日的他怎樣慶祝？他透露跟女友朱智賢過二人世界：「我哋去咗個好隱蔽嘅地方食飯。（點解要去隱蔽地方？）一嚟疫情驚多人，而且依家基本上只可以2個人食飯。（女友送咩禮物畀你？）冇，只係食餐飯，傾吓偈已足夠，同埋有個生日蛋糕，同平日冇分別，我係一個平淡嘅人。（蛋糕點樣？）我放咗上網，簡簡單單圓形蛋糕，好好食。（女友送？）係，買嘅，唔係自己整。（會唔會因之前偷食風波，令你哋感情更堅固？）所有嘢唔記得晒啦，過咗去咁耐，向好嘅方面諗。」

他表示入行10年，特別自製了一段影片，剪輯10年來的經歷，他說：「啱啱學剪片，剪輯關於我嘅經歷。（呢10年最忘難係咩？）裏面有好多元素，關於朋友、愛情、人和事，有啲王家衛Feel，亦有喜怒哀樂，用身體語言去表達，對白都唔係好多。（女友有冇入鏡？）冇，得我一個人。」

問謝東閔於劇集《香港愛情故事》入面，是否有好多大膽場面，他說：「係我入行以嚟最激，有場戲係我除晒衫，赤裸裸。」為了拍赤裸裸的鏡頭，謝東閔刻意減磅操弗，他說：「收到劇本覺得自己有啲肥，用咗兩個月減咗28磅，我寧願瘦都唔想畀人見到我肚腩，依家就一路保持住，鏡頭前瘦係好睇啲。」