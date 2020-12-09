內地嚴打演員4宗罪　傳劉亦菲帶編劇開工激暈導演

劉亦菲、吳亦凡、文章、井柏然等先後被爆在拍戲時的惡行。

近日，內地影視部門向各製作公司發出指引，對近年電視劇及網劇的浮誇劇情作出批評，並指不少製作公司為了收視及點擊率，不惜「重演員、輕導演、輕編劇」，並列出「演員4宗罪」！1．擅自帶編劇進劇組擅改劇本；2．擅自偕化妝師、服裝師進組，不按劇情需要設計自己的形象；3．不尊重對手，拍戲時不熟悉劇情，甚至不背台詞便入組；4．經理人為了顧及藝人形象，以拒演、怠工等行為逼製片人和導演就範。以上行為需堅決抵制，以正歪風！

消息一出，不少幕後工作人員紛紛化身網友爆料！有消息指劉亦菲與井柏然2018年拍攝劇集《南煙齋筆錄》期間，各自帶編劇進組，2人大改劇本，令對白接不上，導演被激到暈低！雖然事後導演出來澄清，但此事仍在網上瘋傳！而趙麗穎拍《有翡》時，亦被指帶編劇進組。

另有工作人員爆料，指很多小鮮肉不背熟劇本便開工！有指吳亦凡每次拍戲，都是到場後花10分鐘背對白，之後就不肯再看劇本，還向工作人員誇口自稱記憶力很強，但正式拍攝時就忘記對白。

由於內地相關部門發出的通告，多數是電影及劇集能否播映的指標，故不少製作公司、藝人都會乖乖遵從。內地廣電總局早前發出「不為違法失德藝人提供公開出鏡發聲機會」，即令曾被爆背妻偷食的文章成為封殺目標，他有份演出的劇集《裝台》戲份全被刪走！故藝人面對「演員4宗罪」的指引，必定落力遵守，以免賠上演藝事業。