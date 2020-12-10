吉時：下午1時至3時、下午5時至7時、下午7時至9時

凶時：上午5時至7時、中午11時至1時

宜：動土、作灶、補塞

忌：嫁娶、理髮、開池

幸運方向：坐南向北

幸運數字：3、5、6、8

幸運顏色：綠

生肖指數 是日吉星：虎

鼠：→ 凡事都不要太過主觀，要多聽聽別人的意見才好，會使你更受朋友歡迎。

牛：→ 好像只有自己一個人默默的在努力的樣子，但其實每個人都有其職責。

虎：★ 論是約會或朋友聚會，最好由你來主導安排行程內容，會為你帶來好處。

兔：↑ 你的親切與隨和的個性在大家相傳下人氣愈來愈旺，這是成功的要素。

龍：→ 需出席宴會場合而有飲酒的人要注意酒量控制，以免出現尷尬的場面。

蛇：↓ 是日沖煞，用餐時需注意別吃得太快或一下吃得太多，以免消化不良。

馬：→ 其實別悶着一個人做事，多參加社交性的活動才有讓自己出線的機會。

羊：↑ 財運不俗，如家人和你合份投資可以一試，但大家要有良好的溝通才行。

猴：↓ 不喜冒險的你在危急關頭要作出一個冒險的抉擇，成功與否要看天了。

雞：→ 其實要建立好自己的人際關係並不困難，多相約同事一起吃午飯吧。

狗：→ 得人恩惠千年記，朋友都很樂意相助你的。今天白水晶有助增強運勢。

豬：→ 遇到意中人應放膽表白，最低限度令對方知道你的心意，這才容易成功。

★：吉星

↑：升

→：平

↓：跌

十二星座 是日運程

白羊：事業運走旺，但公事壓力和阻力亦較沉重，多予耐性及爭取休息，有助維持表現。

金牛：海外項目、出勤、公幹等，人事阻力和壓力較大，注意待人接物態度，有助過度。

雙子：公事阻力較大，職場變動或會較頻，宜注意風聲。求職、轉職及謀事等需予耐性。

巨蟹：戀愛運持續不穩，意見分歧或會較多，已婚或同居的朋友，可借親密活動增情誼。

獅子：體能、辭令及思考力不穩，工作壓力較大，嘗試放鬆多休息，助維持表現和進度。

處女：桃花、人緣及戀愛運較旺，但偏桃花明顯較重，已有固定伴侶的朋友需多加自律。

天秤：人氣及情緒或較不穩，但桃花運稍佳，已有固定伴侶的朋友，需多加自律勿花心。

天蠍：精神狀態稍遜，辭令及思考力不穩，宜少說話多做事，小心處理文書及人際關係。

人馬：貴人帶來工作及賺錢良機，有助改善財政，但社交運略為不穩，需注意溝通技巧。

山羊：事業及正財運不穩，但人氣及辭令稍遜，保持良好的人際關係，可助公事推進。

水瓶：人氣急升，但精神狀態不穩，出勤、公幹、海外項目等壓力較大，嘗試爭取休息。

雙魚：社交圈中人事問題或會持續較頻，人氣欠佳，宜保持低調，勿與人爭辯以減煩惱。

預測：未來兩周，疫情或見惡化。須提高警覺，注意身心狀態。