是日星玄
2020年12月10日 00:00
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2020年12月10日（星期四）庚子年十月二十六丁亥土閉日
吉時：下午1時至3時、下午5時至7時、下午7時至9時
凶時：上午5時至7時、中午11時至1時
宜：動土、作灶、補塞
忌：嫁娶、理髮、開池
幸運方向：坐南向北
幸運數字：3、5、6、8
幸運顏色：綠
生肖指數 是日吉星：虎
鼠：→ 凡事都不要太過主觀，要多聽聽別人的意見才好，會使你更受朋友歡迎。
牛：→ 好像只有自己一個人默默的在努力的樣子，但其實每個人都有其職責。
虎：★ 論是約會或朋友聚會，最好由你來主導安排行程內容，會為你帶來好處。
兔：↑ 你的親切與隨和的個性在大家相傳下人氣愈來愈旺，這是成功的要素。
龍：→ 需出席宴會場合而有飲酒的人要注意酒量控制，以免出現尷尬的場面。
蛇：↓ 是日沖煞，用餐時需注意別吃得太快或一下吃得太多，以免消化不良。
馬：→ 其實別悶着一個人做事，多參加社交性的活動才有讓自己出線的機會。
羊：↑ 財運不俗，如家人和你合份投資可以一試，但大家要有良好的溝通才行。
猴：↓ 不喜冒險的你在危急關頭要作出一個冒險的抉擇，成功與否要看天了。
雞：→ 其實要建立好自己的人際關係並不困難，多相約同事一起吃午飯吧。
狗：→ 得人恩惠千年記，朋友都很樂意相助你的。今天白水晶有助增強運勢。
豬：→ 遇到意中人應放膽表白，最低限度令對方知道你的心意，這才容易成功。
★：吉星
↑：升
→：平
↓：跌
十二星座 是日運程
白羊：事業運走旺，但公事壓力和阻力亦較沉重，多予耐性及爭取休息，有助維持表現。
金牛：海外項目、出勤、公幹等，人事阻力和壓力較大，注意待人接物態度，有助過度。
雙子：公事阻力較大，職場變動或會較頻，宜注意風聲。求職、轉職及謀事等需予耐性。
巨蟹：戀愛運持續不穩，意見分歧或會較多，已婚或同居的朋友，可借親密活動增情誼。
獅子：體能、辭令及思考力不穩，工作壓力較大，嘗試放鬆多休息，助維持表現和進度。
處女：桃花、人緣及戀愛運較旺，但偏桃花明顯較重，已有固定伴侶的朋友需多加自律。
天秤：人氣及情緒或較不穩，但桃花運稍佳，已有固定伴侶的朋友，需多加自律勿花心。
天蠍：精神狀態稍遜，辭令及思考力不穩，宜少說話多做事，小心處理文書及人際關係。
人馬：貴人帶來工作及賺錢良機，有助改善財政，但社交運略為不穩，需注意溝通技巧。
山羊：事業及正財運不穩，但人氣及辭令稍遜，保持良好的人際關係，可助公事推進。
水瓶：人氣急升，但精神狀態不穩，出勤、公幹、海外項目等壓力較大，嘗試爭取休息。
雙魚：社交圈中人事問題或會持續較頻，人氣欠佳，宜保持低調，勿與人爭辯以減煩惱。
預測：未來兩周，疫情或見惡化。須提高警覺，注意身心狀態。