東方日報C1：百大美女榜韓星突圍　超模Bella全球最索

外國媒體近日公布「全球百大美女榜」排名，現年24歲的美國超模Bella Hadid，力壓荷里活性感女神史嘉娜祖漢遜，以大熱姿態登頂。而人氣席捲全球的韓國女團BLACK PINK 亦強勢入榜，全員殺入百大，當中23歲的泰籍成員Lisa排名更冠絕韓星！

今年受疫情影響，一眾韓星未能出埠開騷吸金，但無阻韓流持續熱爆海外。K-POP勢力更成功攻陷歐美，當中人氣韓團BLACK PINK憑MV點擊突破10億的《DDU-DU DDU-DU》及《Kill This Love》等Hit歌稱霸海外，加上先後與Lady GaGa及Selena Gomez等美國人氣歌手合作，令她們在海外知名度爆升，吸金力強勁，有傳去年收入超過3,200萬美元（約2.5億港元），帶挈4位成員殺入海外媒體國際財經時報 （IBTimes）公布的「全球百大美女」排行榜，揚威海外。

Lisa撼贏隊友

今次雖然未有內地女星入榜，但卻有7位韓星成功躋身百大。BLACK PINK 4位成員全部 榜上有名，排在第56位的泰籍成員Lisa更成為韓星之冠，砌低分別排名57、63及64位的隊友 Jennie、Rose與Jisoo。另一人氣韓團TWICE的成員Mina亦進佔第71位，而女團MOMOLAND成員Nancy則躋身第72位。此外，年初憑韓劇《愛的迫降》人氣席捲海外的38歲「漂亮姐姐」孫藝珍亦因在國際上的知名度急升，成為榜內唯一的韓國女演員，佔據第58位。

莉莉哥連斯入圍

美國超模Bella Hadid力壓性感女神史嘉娜祖漢遜（Scarlett Johansson）登上「美女榜」 No.1，其他入圍的荷里活女星來頭亦不小，包括瑪歌羅比（Margot Robbie）排第3位、英國「粗眉模」Cara Delevingne位列第4、《權力遊戲》飾演「龍母」的艾美莉克拉克（Emilia Clarke）與《阿凡達》女星素兒莎丹娜（Zoe Saldana），以及人氣歌手 Beyonce、Katy Perry與Ariana Grande亦成功躋身10強，而排第10位的是英國名模姬摩絲（Kate Moss）。至於早前憑熱播劇《艾蜜莉在巴黎》（Emily in Paris）人氣爆燈的31歲英國女星莉莉哥連斯（Lily Collins）則進佔第18位，緊隨其後的是在荷里活發展的華裔女星劉玉玲（Lucy Liu）排第19位，她曾主演名片《神探俏嬌娃》（Charlie's Angels）、《贖金之王》（Shanghai Knights）等，是西方男士非常迷戀的亞 洲古典女明星。而Bella的姊姊Gigi Hadid亦排 第35位。