人體工學設計　活動教學必備　Ergotron坐立兩用移動桌子及屏幕支架

【特約報道】在新世代生活模式之下，不論於職場工作抑或在校園學習最重要都離不開「彈性」兩字，要真正做到靈活有彈性，除了要保持良好正面心態之外，一些「硬件」配合亦極為重要。1982年創立的美國科技公司Ergotron，多年來專注設計各類型符合人體工學的活動式工作桌及屏幕支架，希望透過以人為本的設計理念去改善學習及工作環境，為學生、教師及員工提供最舒適自在而且靈活彈性的坐立空間，從而提高專注力及工作效率。

品牌所推出的LearnFit®坐立兩用桌子（LearnFit® Sit-Stand Desk）因為擁有極佳的活動性及使用彈性，因此就被不少校園採納供學生於課堂上使用。除了透過2個附有安全鎖的滾輪（4個雙腳萬向輪中有2個附有安全鎖，可以將桌子於課室內作不同方式組合擺放，以便學生進行分組學習），桌子更可以升高降低，讓學生自行選擇坐下或站立使用，其升降幅度高達16吋，而桌面前方設有凹槽以便擺放平板電腦、書本或文具，側邊亦有水樽位作收納飲品之用，以防倒瀉飲料而弄濕平板電腦，整體設計完美配合現時校園普遍鼓勵學生以靈活具彈性的小組學習方式。