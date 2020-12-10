【健樂事】防旱防脫落　冬日護髮靠7點　

踏入冬天，大家除了要注意身體的保暖，避免寒邪侵襲，亦不能忽略頭髮的護理，皆因乾燥的天氣易令頭皮敏感，干擾皮膚細胞的更新系統，影響毛囊健康，繼而令頭髮出現乾旱、打結、易斷，甚至脫落等問題。不想髮絲變了「煩惱絲」，就要懂得打理秀髮的正確方法。

要點1：避免太夜瞓

根據中醫學理論，頭髮的健康取決於腎精、肝血是否充足，而晚上11時至凌晨3時是肝膽經氣血循行的時段，若不作休息，可妨礙肝膽對身體的修復，更會損耗肝血，令頭髮得不到足夠營養。睡眠不足又會令肩頸、頭皮僵硬緊張，阻礙氣血往上輸送至頭皮、毛髮。

要點2：戒生冷飲食

在沒有醫護人員指導下，單純透過節食減肥，或進食坊間的減肥藥，容易造成營養不良，缺乏微量元素，可使髮色變淡，嚴重者更可導致脫髮。至於經常進食大量生冷食物，如冷飲、雪糕、刺身等，同樣可令脾胃功能受損，導致頭髮缺乏營養。

要點3：洗髮勿太頻

冬天時，由於皮脂腺分泌較少油分，最好隔日洗髮，以免頭髮愈洗愈乾。另外，洗髮時間最好於晚上10時前，或早上起床後半小時。

要點4：熱水傷頭皮

洗髮的水以和暖為首選，不宜太熱，以免對頭皮造成傷害。同樣地，使用風筒吹乾頭髮時，宜把風筒機的溫度調低一點，吹髮時要把頭髮撥高，以免傷害頭皮和頭髮。

要點5：善用護髮素

容易敏感的人，千萬不要頻密轉換洗髮水，因不同產品的PH值各有不同，配方和添加劑也不一樣，經常轉換，頭皮難以適應，容易對頭髮造成損傷。另外，每次洗頭都要用護髮素，避免頭髮出現乾枯、分叉等問題。

要點6：選用牛骨梳

梳頭應選用牛骨梳或木梳，避免使用膠梳，除了可減少靜電對頭髮的損害，亦可適度按摩頭皮。梳髮時，應由前往後緩緩梳理50次，之後反方向梳理50次，有助刺激頭部經絡氣血循環。

要點7：早晚按一按

早晚給頭皮按摩一次，做法是雙手的食指至尾指微曲並排，由前額開始，沿頭部正中線，用指腹按壓頭皮，直至枕後髮際，接着按壓兩側的頭皮。按壓時，指腹能帶動頭皮輕微移動並有腫脹感，每次按2至3分鐘。