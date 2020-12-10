網上流傳《全民造星III》10強名單　大熱通通被Foul

ViuTV節目《全民造星III》依家比賽進行到一半，去到30強爭入20強階段，當中有唔少人已經儲落大批粉絲，不過近日網上卻爆出「10強名單」，大熱之一嘅Timo、Manson及顧定軒等全部被Foul，反而未見突出嘅CY卻榜上有名，即被網民質疑名單可信性。

網上流傳嘅「10強名單」入圍者包括出道歌手葉巧琳（Mischa）、李靜蓮（Alina）、前As One成員陳葦璇、雲浩影（Cloud）和趙祥誠（Ben），以及B組的鍾諾言（NY）、陳毅燊（AnsonBean）、黃劍文（Kimman）、陳澤言（CY）和劉瑞祈（K Lau）。

名單曝光後被不少網民質疑可信性，被指為監製黃慧君（花姐）新寵嘅江宏基（Timo）、導師林二汶及彭秀慧力爭嘅張進翹（Manson）及知名度最高嘅顧定軒均唔上榜，相反節目中被指「遊魂」嘅CY卻離奇進入10強，更有網友指CY曾在社交網暗示自己成功入圍。

昨日花姐出席活動時表示自己都唔記得10強名單係乜：「其實傳嘅有真有假，不過想保留少少神秘感。」花姐續表示本月26日決賽現場唔會有現場觀眾，台上嘅人全部都要進行檢測。