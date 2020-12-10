全球網上最熱門搜尋人物公布　首位染疫巨星湯漢斯排榜首

美國有網上搜尋網站公布年度全球最熱門搜尋項目，其中演員方面， 首位感染新冠肺炎的荷里活巨星湯漢斯（Tom Hanks）成為No.1。同時他亦成為今年最熱門搜尋人物第5位，僅次於美國候任總統拜登（Joe Biden）等一眾政治人物！

僅次於湯排第2位就係今年首奪奧斯卡金像影帝的「小丑」華堅馮力士（Joaquin Phoenix），而8月確診新冠肺炎的「印度周潤發」印度國寶級影帝阿迷達巴山（Amitabh Bachchan）以及7月時在網上節目自爆曾背老公韋史密夫（Will Smith）偷食歌手的女星珍達娉琦（Jada Pinkett Smith）亦入十大排第5位。而今年被「天下圍攻」的是非精視星Lea Michele亦入十大排第7位。

電影方面，年初為奧斯卡金像獎揭開歷史新一頁的韓片《上流寄生族》成為今年最熱門搜尋電影！而戰爭片《1912》（1912）以及漫威超英片《黑豹》（Black Panther）排第2及3位。而以香港的沙士疫症為藍本的2011年舊片《世紀戰疫》（Contagion），今年因新冠肺炎疫情而翻hit打入十大位置排第5位。因疫情而放棄北美戲院上映的迪士尼動畫真人版電影《花木蘭》（Mulan）亦有入圍排第9位！至於劇集，多部話題劇《養虎為患》（Tiger King）、《艾蜜莉在巴黎》（Emily in Paris）和《后翼棄兵》（The Queen's Gambit）等都有入圍。