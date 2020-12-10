維他奶新推1公升專業沖調用植物奶

2款維他奶專業沖調用植物奶系列配方，由澳洲咖啡師團隊合作研製，能打出細緻持久的泡沫，帶出咖啡的香醇。（受訪者提供）

近幾年流行健康飲食生活，飲食都愛Go Green，就連沖泡咖啡都流行使用植物奶。維他奶近日就推出專為咖啡而設1公升裝維他奶專業沖調用燕麥奶和維他奶專業沖調用豆奶。這2款維他奶專業沖調用植物奶系列的配方，由澳洲咖啡師團隊合作研發，專為咖啡而設，不含乳糖、反式脂肪和膽固醇，無添加人造色素及防腐劑，乳糖不耐症人士或素食者都適合飲用。

專業沖調用燕麥奶以原片澳洲燕麥製作，口感順滑，專業沖調用豆奶則使用非基因改造大豆，和全脂牛奶相比，卡路里低約40%。而且經專業研製的配方，能打出持久細緻的奶泡，令咖啡更香醇。2款植物奶除了直接倒入咖啡內，也可倒入奶壼或利用咖啡機蒸氣棒打出綿密奶泡，在家自製豆奶泡沫咖啡、燕麥奶Dirty Coffee等，日日換款都無問題。就算唔飲咖啡，大家也可用來煮濃湯、醬汁或甜品，用途多元化。產品現時在指定惠康、百佳及AEON超級市場有售，想了解更多不妨瀏覽網址。

沖泡燕麥奶Dirty Coffee 3部曲：

1.搖勻維他奶專業沖調用燕麥奶，將180毫升植物奶倒入冷藏杯中。

2.將適量即溶咖啡粉加入拉花壺，加入45毫升熱水沖調咖啡。

3.將匙羹放於燕麥奶上，用拉花壺將咖啡輕輕倒在匙羹上，使咖啡落在燕麥奶表面，營造分層效果便成。

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