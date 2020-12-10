「聖誕市集」及 「宜家歡聚冬日選」　期間限定　購物新體驗

【營業資訊】聖誕將至，各大商店已紛紛換上節日裝飾，大眾亦開始為節日而準備，Market Place by Jasons 由即日起至 12 月 31 日期間，於奧海城二期舉辦「聖誕市集」，匯聚多款精選聖誕禮品和佳節美食，更會於 2020 年 12 月 18 日推出電子屏幕聖誕互動遊戲和專享聖誕禮遇，顧客萬勿錯過！

除此之外，來自瑞典的 IKEA 宜家家居亦由即日至 2021 年 1 月 7 日期間，於四間指定的惠康超級市場、Market Place by Jasons 及 3hreesixty 舉辦期間限定店，藉此把北歐的冬日氣氛帶到店內，讓大家購物時，也能感受一個不一樣的冬季。

Market Place by Jasons「聖誕市集」 為你帶來與眾不同的聖誕購物體驗

為迎接聖誕的來臨，奧海城二期 Market Place by Jasons 設有「聖誕市集」，並以傳統聖誕食品「薑餅人」作為主題，而每一個薑餅屋也裝滿聖誕禮物，快來為你的摯愛好友挑選充滿聖誕祝福的小心意。於 2020 年 12 月 18 日至 27 日期間，Market Place by Jasons 的「聖誕市集」內更將設有電子聖誕互動遊戲，為顧客加添一點購物樂趣。除此之外，於 2020 年 12 月 18 日 (下午 6 時)至 12 月 20 日期間，顧客凡於店內購物滿港幣$500，即可免費獲贈丹麥藍罐曲奇經典儲物罐乙份。

IKEA「宜家歡聚冬日選」期間限定店 讓你渡過一個北歐冬日

來自瑞典的 IKEA 今年亦希望為香港大眾帶來不一樣的冬日氣氛，分別於 4 間指定超市設有不同主題的 IKEA「宜家歡聚冬日選」期間限定店，讓大眾能夠一站式選購精選超市和 IKEA 的產品。兩大主題包括： 融人香港飲食文化的「宜家暖笠笠 冬日火鍋選」（鯉魚門惠康超級市場和馬鞍山新港城 Market Place by Jasons）以及充滿北歐氣氛的「宜家閃爍爍 冬日歡聚選」(愉景灣惠康超級市場和九龍站圓方 3hreesixty)。