BROADWAY「幫緊你！幫緊你！」送 Pokémon 造型禮品

【營業資訊】百老滙已經準備好，隨時都幫緊你！百老滙已為大家搜羅了各式各樣新登場的家庭電器及數碼電子產品，幫助大家全方位提升⽣活享受！百老滙⼀如既往地提供真誠貼心的服務，更推出 Broadway App 全新 Buddy 功能，隨時隨地為你提供協助，務求為你提供愉快的購物體驗！今個冬天，百老滙首次同 Pokémon 推出⼀系列獨家禮品，包括以 Stay Fit, Stay Comfort 同 Stay Eco-friendly 為主題，即日起至2021年3月21日，於百老滙選購指定牌子及型號之影音產品、相機、流動電話、電腦、多媒體產品、電子美容產品或家庭電器等，即可獲贈指定 Pokémon 造型禮品乙份。數量有限，送完即⽌。

百老滙時刻幫緊你 – Broadway App 功能 Buddy

下載 Broadway App 登記做埋會員，到我們任何⼀間分店並向店內同事 Scan QR code，話咁易就互相成為 Buddy。Broadway Buddy 為你提供產品資料、售後服務，更會即時通知你最新的優惠訊息，唔怕錯過最新優惠！有任何心水產品，Broadway Buddy 隨時隨地透過Buddy 功能，為你提供專業知識及查詢！

宅在家中都可以 Stay Fit, Stay Comfort 同 Stay Eco-friendly！

百老滙以 Pokémon Pikachu 雷電作為創作靈感，推出⼀系列瑜珈禮品包括瑜珈墊、瑜珈磚、瑜珈滾筒及按摩球。有 Pikachu 陪你⼀齊做運動，Stay Fit 話咁易！做完運動想要休息⼀下？今次亦有多款 Pokémon 造型Cushion和摺疊式小圓桌，讓你能坐在梳化上舒舒服服享受休憩時刻，在家工作或追劇的好幫手！另外，更有八件裝餐具套裝、便攜咖啡杯、不銹鋼飲管套裝及珍寶儲物袋等各款環保 Item 等緊你！

Pokémon 造型消毒用品，為你打打氣

百老滙關注你的健康！推出 Pokémon LUVA Pureair Lamp 便攜空氣清新機，掛帶設計可掛在衣杆上消毒衣物；獨⼀無⼆嘅 Pokéball 造型紫外線消毒盒，回家後可立即放入手機、耳機、鑰匙等小型隨身物即時消毒。