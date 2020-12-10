Pony教你眼影4大用途　塑造楓葉妝容

天氣正式轉涼，大家都開始換上厚厚的衣服。而除了衣着的改變外，大家的妝容亦由象徵春夏的活力色彩換成象徵秋冬的暖陽色系。韓妝達人Pony最近就在網上分享了一款充滿冬日氣息的妝容，無論是去賞楓葉或是作為聖誕妝容亦非常合適。而且整個妝容以眼影為重點，想知眼影的妙用之處就一起向Pony偷師吧！

通透無瑕底妝

一個妝容的根基當然是一個無瑕底妝，而乾燥的秋冬更需要水潤感。為了打造輕薄而滋潤的底妝，Pony選用了氣墊來完成。先用氣墊將粉底印在兩頰、額頭和下巴上再輕輕印開。完成基礎的調色後，就進行細緻的遮瑕，把遮瑕膏弄在手上（但記緊控制用量），再點於黑眼圈、鼻翼、泛紅、痘痘等位置，注意不要過厚，以免出現斑駁的情況。最後用蜜粉餅點在眼皮、眼底、眉骨、鼻翼等部位重點定妝。

自然野生眉

要打造自然且靈動的野生眉，Pony會利用眉刷 + 眉蠟把眉毛往上梳，打造根根分明的感覺，再用眉刷微微的調整眉形，最後用比膚色深一號陰影色的眼影當作眉粉填色。然後用同一隻顏色在鼻側、眼窩、上唇、下巴掃上陰影粉，讓五官更立體。

深邃楓葉眼妝

先用紅棕色在上眼皮和臥蠶位置大面積打底，然後用帶閃粉的啡色和紅棕色疊塗在雙眼皮位置加深顏色。眼線方面，先用啡色的眼影膠筆畫內眼線，再用深啡色的眼影順着眼的輪廓畫上外眼線和眼尾。

睫毛方面，先用睫毛夾把睫毛夾翹，在上眼尾黏上小量單根假睫毛，然後再用一次睫毛夾，並於上下睫毛塗上睫毛膏。為了有更持久的捲翹效果，Pony用燙熱的木籤加捲睫毛。

飽滿紅棕雙唇

唇妝方面，先用氣墊遮蓋唇色，再用唇筆勾勒唇形和唇峰。完成後先塗一層潤唇膏，再把豆沙色眼影點印在嘴唇位置，最後再用深啡色點印在嘴唇內側，增加層次感的同時，亦跟眼妝相呼應。