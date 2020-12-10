主題蛋糕　甜住過聖誕

講到聖誕大餐的壓軸，必然是飯後的聖誕蛋糕，除了有節日的主題設計，還有不同的味道選擇，不但適合用來打卡，也能讓親朋好友在家熱鬧地切蛋糕，睇得又食得。

三角聖誕老人

中環香港四季酒店今年推出的聖誕老人蛋糕，最特別是以立體三角來設計，不過若你以為是普通的聖誕老人就錯了，打開禮盒才發現它是一棵黑加侖子和栗子味的紫色蛋糕，看起來反而像聖誕樹。另一款雪人蛋糕則是朱古力和柑橘口味，酸酸甜甜很開胃。

華麗節慶

精品蛋糕店Vive Cake Boutique以「Festive Vibes」為主題，推出多款節日限定蛋糕。湖水藍的Holly Jolly配上聖誕花圈，顏色配搭很匹配。Wishful Christmas以紅白拼配，再加上金色和白色雪花、聖誕球，相當搶眼。粉紅色的Merry & Bright，蛋糕周邊圍滿了新鮮小玫瑰丶蘇菊及心型尤加利葉的花藝設計，讓人猶如置身小花園。

迷你小企鵝

金鐘香港JW萬豪酒店餅店Dolce 88就推出4款小蛋糕，其中有些還是少見的造型，如迷你企鵝其實是黑芝麻忌廉慕絲、豆腐焦糖布丁、紅豆及芝麻海綿蛋糕，聖誕馴鹿是牛奶朱古力慕絲和香蕉果醬配檸檬及杏仁脆朱古力餅底；聖誕橡果其實是朱古力泡芙做餅底，外層是焦糖核桃雲呢拿忌廉及海鹽焦糖吉士配果仁朱古力。

懷舊士的糖

美式甜品店Butter由現時至2021年5月在中環開設期間限定店，除了有招牌甜批和蛋糕外，來到聖誕，就有紅絲絨士糖蛋糕，蛋糕表面鋪滿薄荷忌廉芝士，再加上懷舊風的士的糖粒粒作裝飾，增加口感。

棒棒蛋糕

現代法式餅店sift desserts今年除了有3款主題蛋糕和不同款式的杯子蛋糕，最吸引的還有迷你可愛的棒棒蛋糕，看似雪條的蛋糕內裏是海綿蛋糕和慕絲，外表包一層朱古力，有可愛的馴鹿、聖誕樹和白雪等圖案，拎住食方便不論盡。

和聖誕老人通信

以前經常聽到小朋友要寄信給聖誕老人，雖然不知最後能否成事，但小朋友去唔到郵局，也可以在香港君悅酒店購一個「聖誕郵局」，其實它的真身是黑森林蛋糕，但就變成郵筒的造型，可能會激發起大家寫信的情懷。另外一款擺放了朱古力雪撬的滑雪聖誕，則是伯爵茶朱古力紅桑苺蛋糕和柚子棉花糖。至於由栗子香梨雲尼拿忌廉蛋糕打造的聖誕夢幻樂園，北極熊在愉快起地盪鞦韆，熱鬧氣氛有動感。

紅噹噹夠氣氛

旺角東帝京酒店的帝京餅店今個月推出期間限定的聖誕紅絲絨蛋糕，每一口都猶如天鵝絨般絲滑輕盈，蛋糕內層的香滑芝士忌廉及酸甜有致的雜莓粒果醬，莓果香氣滿滿。面層飾以迷迭香、銀箔及紅桑子，紅紅綠綠，好有節日氣氛，討盡大人小朋友歡心。

充滿喜感的繽紛滋味

Ms B's CAKERY今個秋冬與傳奇喜劇漫畫《老夫子》聯乘，將異想天開的漫畫情節透過精品蛋糕帶到現實生活入面。《老夫子》蛋糕系列有多款全新設計的節日限定主題蛋糕，在蛋糕面展現出多個經典有趣場景，以激光繪印在朱古力翻糖上，完整保留蛋糕的風味。系列推出3款原裝設計及3款節日特別版蛋糕，希望為大家在即將來臨的節日，帶來窩心祝福和喜悅。所有蛋糕均是全手工每天新鮮製作，需最少3天預訂。