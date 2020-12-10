每次見到他們，我都會在心裏想：「不要大得太快，天天黏着我大叫『靈山靈山』就好了。」（互聯網）

我是這樣稱呼教室的會員︰寶貝，因為我視他們如珠如寶，不過在寶貝之上，還有小寶貝，就是他們的兒女。每次教網上課，寶貝們都會抱小寶貝興奮地跟我打招呼和聊天。聽着BB小寶、三歲小寶、入小學的小寶運氣大叫：「靈山媽媽！」「靈山姐姐！」「靈山姨姨！」「靈山！」我的心都會好甜。

拍節目就是有這個Bonus，我跟小寶們未必見過面，但他們平日經常看我的節目，所以對我早已建立一份親切感。那一刻，本來再有威嚴、正在運氣捉鴨仔上課的我都立即溶掉，獅子變花貓就是這樣子。

有些小寶，讀K1已經認識我，轉眼間已經入小學；有些，則在我出道時剛剛出世，現在已升小一，派位派去哪裏都已經懂得告訴我；也有些，本來只讀小學，現在已升上中一二三！小寶真的大得很快，每次見到他們，我都會在心裏想：「不要大得太快，天天黏着我大叫『靈山靈山』就好了。」

這群小寶，可說是我最大的弱點，但這是一個心甘情願的弱點，熟悉我的寶貝都說我偏心，他們說要吃這個那個，我未必會有反應，但若他們說是「阿仔阿女想吃」，我立即把吃的搶回再包一大嚿，完全是毫無道理的偏愛。

不知道，如果我再努力幾年，將來會否在街上遇到年輕人對我說：「靈山媽媽，我細細個就睇你㗎喇！」

係就好喇！我十分期待這一天。

周靈山，纖廚教室創辦人、愛情及瘦身食譜作家，著作有《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。

Instagram︰echow03