蔡思貝預告《踩過界II》箍牙變靚出場！

藝人蔡思貝到電台受訪，大談入行歷程，2013年參選港姐入行的她，指自己從小喜愛表演，當時從德國返港後本來想報讀演藝學院的短期課程，但得知港姐接受報名後，就抱着嘗試一下的心態去參加，最後不但獲得亞軍，更順水推舟入行，9月選完港姐，11月就拍劇。

談到近期她主演的《踩過界II》及《使徒行者3 》，主持人薛家燕大讚她的演技大有進步，她提到自己扮演「癲姐」一角前花了幾個月的時間戴哨牙牙套練習對白，起初會一邊讀對白一邊流口水，說話時亦因為牙套發出漏風的聲音，拍攝時亦會因此令對手失笑。她亦笑言《踩II》的牙套沒有《踩》時那麼哨，有觀眾因此問癲姐是否箍了牙，亦劇透癲姐將會以箍牙後的大律師身分回歸，同時會有她的第一場法庭戲，這場戲更以「一鏡到底」的手法拍攝，背後亦多次與導演討論劇本，令人十分期待《踩II》的劇情發展。

她討論到《使3》時激動地稱：「終於有靚嘅角色！」指角色設定有點鬼靈精，劇本亦以愛情線為主。雖然與張振朗已多次拍檔，以往扮演的情侶都比較像兄弟，這次扮演的情侶關係就像韓劇般甜蜜，兩人表現得好有默契。期間家燕突然問到蔡思貝：「咁你依家拍拖未？」蔡思貝妙答：「咁我人生都拍過拖！」談到未來的演藝發展，她指自己想扮演柔弱的角色，因為自己的性格比較多愁善感，想為觀眾帶來內斂的一面。