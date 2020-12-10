排隊增值八達通惹官非　周永恒公眾地方打鬥案12.23裁決

藝人周永恒被指於去年12月10日，在尖沙咀一間便利店內，與一名負責送雪條的姓李男子打鬥。兩人及後同被控在公眾地方打鬥罪，李早前已認罪，罰款700港元；周永恒則否認控罪，事隔剛好一年，至今（10日）在九龍城法院受審。法庭裁定控罪表證成立後，周出庭自辯，他否認曾用帽尖「啄」李的人中或向他還擊，又表示自己有水瘤，根本沒有能力打架，自言「我係無禮貌，唔代表我要畀人打㗎嘛」。法庭將案押後至12月23日裁決。

36歲被告周永恒，今沒有律師代表，在庭上自稱職業是「全職爸爸」。周被控於2019年12月10日凌晨時分，在尖沙咀樂道一間便利店內，與一名姓李男子非法打鬥。

李作供指，當日凌晨12時許，他駕車與姓彭跟車工送雪條到尖沙咀一間便利店。惟女店員拒絕直接簽收，並指需致電上司確認。包括被告在內的數名顧客，因此要排隊等候店員先打電話。被告對此感不滿，用粗口辱罵女店員，李不忿店員被罵，於是上前與被告理論。期間被告的鴨舌帽頂到他的人中，令他「痛到標眼水」，於是襲擊被告，被告有出手還擊。

周觀看便利店閉路電視片段時，向着李的方向喃喃自語說：「你好狼喎，仲要追打我，好陰功，我覺得我自己。」周親自盤問李時曾問李「畀你揀多次，你仲會唔會出手？」又說「唔好意思，呢件事纏繞咗一段時間」。

周永恒自辯時強調，他腦有水瘤，「好容易腦出血，所以無得打交，一打交就好大鑊」，又指李「一嚟就踢我春袋，左拳右勾拳連環拳，唔知點解咁重手」。案發後周不敢出街，「見到大隻、揸貨車嘅人就避開」。

周表示，當時他想乘搭小巴回家，但發現八達通需要增值，於是前往案發便利店，期間排隊等候約3分鐘，因覺得店方應先收顧客錢再處理貨務，覺得不合理，故用粗口「鬧件事」。當他付款後離開時，李卻叫他「快啲走」，雙方因此理論。周否認曾經還手，又自言沒有用帽尖攻擊人的能力。