2021 IB考試會否取消？IB學生應該如何自處

2020年眨眼間就到了，想不到今年的香港仍然是新冠肺炎當道，上年是每天100多宗，今年仍然是100多宗。看來今年IB學生有機會步上年學生後塵，IB考試也不知道會否如期舉行。所以重點來了，如果IB考試取消，IB成績的比重將會全部採用校內考試的成績，所以這個聖誕就是關鍵。

IB Year 1 的學生

相信不少學生已經考了第一次的IB校內考試，如果成績不俗的話，繼續努力，Keep it up。但是成績不好的同學也不需要氣餒，原因是第一次的IB校內考試，因為考的內容太少，佔分比重非常少。重點的考試在聖誕後的第二個考試，因為分數佔比會至少比第一個考試多1倍，同學考得好，絕對可以急起直追。對IB學生來說，這年的預計分數非常重要，因為隨時IB考試取消了的話，這些分數就是你的Track Record，升大學全靠佢。

IB Year 2 的學生

即是最後一年的IB學生，預計分數已經塵埃落定，分數亦都呈交上大學。正常來說，校內考試已經不太重要，但是5月中的大考不知道能否舉行，同學絕對要將每個考試都全力以赴，因為沒有大考，校內模擬考試就是決定你分數的唯一指標。另外值得一提的是，IA、TOK、EE這些雖然佔IB總分3分，但是根據上年的經驗，原來這些分數有可能增加佔比，成為IB最後分數的考量。筆者就聽過，有些學生本身預計分數是40分，最後竟然拿了33分，足足畀校方拉低了7分，非常悲慘。

建議溫習方法：

筆者經常叫IB同學努力，但是努力都要有方法，不是盲目地勤力在錯的方向。由於IB校內考試多數用IB過往考題作考試，因為老師很難每次考試都自己創作題目，畢竟IBO（IB Organization）是全球的組織，每一份考試卷都有專門團隊和老師跟進，以達到國際水平，不會是普通一間國際學校老師憑一己之力就能做的事。正因為這樣，同學溫習的重點，應該要操練IB考試題目，不要只做書本的練習題目，因為這些不會是老師取材的來源，所以把精力放在IB考題。如果有IB補習老師的話，可以將過往考題分類成為每個Topic，方便自己溫習，始終IB每科都有成20-30個章節，同學很難即刻可以做到完整的考試卷，一定要有專人幫學生分類，循循善誘每個章節的巧妙位和考試重點，才會是最有效的方法。

Edward

HKExcel IB Specialist共同創辦人，教育超過三千名IB學生

拔萃男書院畢業生，英國高考取得5A成績

曾獲邀到多間IB學校分享應試心得

曾撰寫「IB攻略」在書展大賣