今年最多人Click嘅10部韓劇？《迫降》第3位

近日有韓媒公布今年最多人Click的「10大韓劇排行榜」。獲封「最美小三」的韓星韓韶禧，與「大婆」金喜愛合演的16集話題劇《夫妻的世界》，相關視頻累計超過2.2億點擊，成為今年最多人Click的韓劇No.1，力壓玄彬與金秀賢各自孭飛的熱播劇《愛的迫降》與《雖然是精神病但沒關係》。李敏貞主演的100集周末劇《結過一次了》以1.8億點擊屈居第2位。

《愛》與《雖》劇各錄得1.2億及1.1億點擊排第3、4位；男星朴敘俊主演的《梨泰院Class》錄得9,849萬點擊排第5位。而金喜愛在《夫》劇中當着韓韶禧家人揭露對方跟丈夫朴海俊出軌的場面，錄得440萬點擊稱冠所有劇集視頻，至於玄彬在《愛》劇中，於南北韓邊境險遭槍殺，幸獲父親營救的場面亦錄得370萬點擊。

此外，趙正錫孭飛劇《機智醫生生活》（9,443萬）、金泰希主演的《再見媽媽又再見》（6,981萬）、《浪漫醫生金師傅》（6,943萬）依次排第6、8、9位。正熱播的話題劇《Penthouse》雖然僅播至第13集，仍憑8,129萬點擊躋身第7位，至於李東旭主演的《九尾狐傳》剛播畢，以6,913萬點擊排第10位。