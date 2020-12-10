樓王靠專家幫手理財　任達華睇好大灣區升值潛力

圈中有「樓王」之稱的任達華在世界各地擁有多個物業，他出席中銀香港「私人財富」活動時，表示已瞄準大灣區發展潛力，首選是在中山置業。

影帝任達華（Simon）是中銀香港的長期客戶，他以首位星級客戶身份，聯同中銀香港個人金融及財富管理部總經理陳文，出席中銀香港「私人財富」啟動儀式。全球擁有逾30個物業的他，指自己是穩健型的投資者，鍾情置業投資：「我對置業有一個非常重要的條件，就係只喺自己喜歡嘅地區置業，好似香港、倫敦、太太嘅家鄉上海等，因為對呢啲地方比較熟悉，碰壁嘅機率亦相對較低。」他直言即使工作忙碌，但中銀香港一直為他提供專業理財方案，高效靈活地管理財富，讓他可全情投入工作。

對投資物業眼光獨到的他，近年經常往返內地工作，留意到大灣區的投資發展潛力，他說：「發展速度令人驚嘆，我睇好廣東中山物業嘅升值潛力。廣東中山鄰近香港、周邊交通完善，如果周末去休息嘅話，係非常好嘅選擇。」他直言在內地投資方面，特別信任「私人財富」特設的跨境專家，他說：「佢哋好熟悉內地市場、政策及最新行情，可以配合我喺內地理財投資上嘅需要。」

為寶貝女計劃將來

任達華出名懂得享受生活，其女兒Ella亦盡得真傳，每逢舉家外出旅遊，均由Ella擔當美食導遊，他表示：「去年底去澳洲拍節目，太太琦琦同Ella嚟會合我，Ella咗好多打卡必到嘅餐廳，我特別租咗車做『柴可夫司機』，載一家人到處玩。」他又表示日後可交由「私人財富」的「禮賓服務」代勞，由訂車、酒店、餐廳都可以辦妥。貴為「私人財富」的客戶，他坦言感到高興，能夠享受一系列由本地及環球生活時尚夥伴提供的尊享優惠及禮遇。

至於財富傳承方面，身為廿四孝父親的他亦為寶貝女Ella的將來早作打算，他說：「我喺各地都有唔同類型嘅資產，有關安排比較複雜。依家有『私人財富』嘅專業團隊，喺了解我嘅長遠計劃之後，為我提供包括稅務、法律等多方面嘅資料，度身訂造一套適合我同家人嘅傳承方案。」